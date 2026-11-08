Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Враг не прекращает мобилизацию. Мы выстоим, если изменимся: интервью с СиморозомВраг не прекращает мобилизацию. Мы выстоим, если изменимся: интервью с СиморозомВ Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистикуВ Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистикуОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину тремя ракетами и 164 дронами: в Воздушных силах рассказали, сколько целей удалось сбить. Фото последствий ударовСилы обороны минусовали 2 290 оккупантов и сожгли 14 вражеских бронемашин: данные ГенштабаСилы обороны минусовали 2 290 оккупантов и сожгли 14 вражеских бронемашин: данные ГенштабаВ центре Кракова вооруженный террорист застрелил шестерых прохожих, у него дома нашли еще три трупа: все подробностиВ центре Кракова вооруженный террорист застрелил шестерых прохожих, у него дома нашли еще три трупа: все подробностиУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператораУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходятГде смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Во Львове после аварии на железной дороге закрывали центральный вокзал: что известно о задержках поездовВо Львове после аварии на железной дороге закрывали центральный вокзал: что известно о задержках поездовТурецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовитьТурецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовитьСергей РябковПутин отправляет на переговоры с Украиной чиновника, в 2021 году ставившего ультиматумы НАТО и США – ISW
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
2,7 т.
Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. Видео
Поединок ознаменовался громким скандалом

Французский боксер Мурад Алиев (16-1, 15 КО) стал зачинщиком массовой драки после поединка за титул WBC Silver в Стамбуле. После окончания 12-раундового боя на ринг ворвались представители команд и зрители, а 31-летний уроженец Москвы получил множество ударов по голове.

Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. Видео

Мурад Алиев стал зачинщиком массовой драки. Источник: Кадр из видео

Инцидент произошел 7 ноября на арене Ülker Sports Arena, где Алиев встречался с непобежденным до этого турецким тяжеловесом Умутом Чамкыраном (26-1, 23 КО). На кону стоял вакантный пояс WBC Silver в супертяжелой весовой категории.

Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. Видео

Алиев (справа) спровоцировал драку. Источник: Кадр из видео

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
2,7 т.
Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео
2,7 т.
Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео
Артём РоссинскийАртём Россинский
2,4 т.
Даже если там будет Россия. Почему сборная Украины по хоккею должна ехать на чемпионат мира-2027
2,4 т.
Даже если там будет Россия. Почему сборная Украины по хоккею должна ехать на чемпионат мира-2027
Максим ИншаковМаксим Иншаков
378
Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20
378
Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20

После финального гонга Алиев, уверенный в своей победе, подошел к канатам и поднес свою руку к паху, сделав провокационный жест в сторону зрителей. Возмущенные болельщики массово начали бить Алиева.

Вскоре на ринг устремились представители обеих команд, сотрудники охраны и другие находившиеся в зале люди. Драка быстро переросла в массовое столкновение. Участники конфликта наносили друг другу удары, преследовали соперников по рингу и за его пределами. Со стороны трибун в направлении ринга летели предметы, в том числе стулья.

На опубликованных кадрах видно, что Алиеву досталось во время столкновения. Боксер получил несколько ударов, в том числе по затылку, и с большим трудом смог покинуть место драки. Несмотря на произошедшее, результат поединка остался в силе: француз получил пояс WBC Silver.

Что известно о Мураде Алиеве

Мурад Алиев родился 31 июля 1995 года в столице России. Когда ему исполнилось шесть лет, вместе с родителями он переехал во Францию. По национальности боксер азербайджанец.

В апреле 2013 года Алиев стал чемпионом Франции среди юниоров в тяжелой весовой категории до 91 кг. Впоследствии он представлял Францию на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

Похожие темы
ТурцияСтамбул
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!