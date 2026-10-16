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Суперлига GGBET: расписание трансляций третьего тура

Александр ЧекановАлександр Чеканов
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Суперлига GGBET: расписание трансляций третьего тура
Суперлига набирает обороты. Источник: ФБУ

Федерация баскетбола Украины определила время начала матчей третьего тура регулярного чемпионата Суперлиги GGBET сезона 2026/27. Матчи пройдут с 16 по 18 октября.

Четыре матча будут эксклюзивно транслироваться на "Киевстар ТВ", еще один – на "Суспильне" и YouTube-канале ФБУ, остальные поединки можно будет посмотреть на YouTube-канале ФБУ.

Игры будут проходить в четырех городах: четыре матча состоятся в Киеве в ПС "Венето", по два – в Ривне в ДЮСШ-4 и в Луцке в ОДЮСШ, еще один – в Ивано-Франковске в Манеже КФВ.

Суперлига GGBET 2026/27. Третий тур

16 октября, пятница

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18:30. "Говерла" – "Хмельницкий" (Ивано-Франковск, Манеж КФВ) – "Киевстар ТВ"

17 октября, суббота

12:00. "Харьковские Соколы" – "Нико-Баскет" (Киев, ДС "Венето") – YouTube ФБУ

13:00. "Волынь" – "Днепр" (Луцк, ОДЮСШ) – "Киевстар ТВ"

15:00. "Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" (Киев, ДС "Венето") – YouTube ФБУ

17:00. "Ривне" – Запорожье (Ривне, ДЮСШ-4) – "Киевстар ТВ"

18 октября, воскресенье

12:00. "Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы" (Киев, ДС "Венето") – YouTube ФБУ

13:00. "Волынь" – "Запорожье" (Луцк, ОДЮСШ) – YouTube ФБУ

14:00. "Ровно" – "Днепр" (Ровно, ДЮСШ-4) – "Суспильне Спорт", YouTube ФБУ

15:00. "Киев-Баскет" – "Нико-Баскет" (Киев, ДС "Венето") – "Киевстар ТВ"

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