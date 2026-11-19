Федерация баскетбола Украины определила время начала матчей седьмого тура Суперлиги GGBET сезона-2026/27. Матчи пройдут с 20 по 22 ноября. В этом туре сыграют 8 команд, а игры пройдут в Киеве, Ивано-Франковске и Хмельницком.

Видео дня

Четыре матча в ближайшем туре будет транслировать "Киевстар ТВ", один – "Суспільне Спорт", а остальные поединки можно будет посмотреть на YouTube-канале ФБУ.

20 ноября, пятница

18:30. "Прикарпатье-Говерла" – "Черкаськи Мавпы" (Ивано-Франковск, Манеж КФВ) – "Киевстар ТВ"

19:00. "Хмельницкий" – "Нико-Баскет" (Хмельницкий, СК ГУНП) – YouTube ФБУ

21 ноября, суббота

13:00. "Харьковские Соколы" – "Днепр" (Киев, ПС "Венето") – "Суспільне", YouTube ФБУ

16:00. "Киев-Баскет" – "Запорожье" (Киев, ДС "Венето") – "Киевстар ТВ"

22 ноября, воскресенье

13:00. "Харьковские Соколы" – "Запорожье" (Киев, ДС Венето) – "Киевстар ТВ"

15:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Нико-Баскет" (Ивано-Франковск, Манеж КФВ) – YouTube ФБУ

16:00. "Хмельницкий" – "Черкаськи Мавпы" (Хмельницкий, СК ГУНП) – YouTube ФБУ

16:00. "Киев-Баскет" – "Днепр" (Киев, ДС "Венето") – "Киевстар ТВ"