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"Сомневалась и боялась": легкоатлетка Левченко рассказал о подготовке к новому сезону

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
210
"Сомневалась и боялась": легкоатлетка Левченко рассказал о подготовке к новому сезону
Левченко готовится к сезону-2027

Звездная украинская легкоатлетка Юлия Левченко подтвердила, что окончательно залечила травму, которую она получила летом нынешнего года. Прыгунья в высоту, которую считают самой красивой спортсменкой страны, при этом призналась, что испытывала неуверенность, когда вернулась в сектор.

Об этом Левченко рассказала в интервью "Суспильне Спорт". 28-летняя уроженка Бахмута, которая в минувшем сезоне после травмы успела выступить на четырех стартах, но ни разу не попала на подиум, добавила, что вопрос повреждения закрыт и она готовится к следующим соревнованиям.

''Сомневалась и боялась'': легкоатлетка Левченко рассказал о подготовке к новому сезону

Юлия Левченко неудачно выступила на Олимпиаде в Париже-2024.

''Сомневалась и боялась'': легкоатлетка Левченко рассказал о подготовке к новому сезону

Юлия Левченко с мужем. Источник: Instagram Юрия Кищенко

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"Да, восстановилась. Почувствовала это, когда вышла на соревнования после травмы. Очень сомневалась и боялась, но все сказали, что уже можно. Это сработало. Все вопросы прошлого сезона закрыты, можно смело идти в следующий", – сказала Левченко.

Сезон-2026 стал одним из самых успешных в карьере Левченко. Она завоевала "серебро" чемпионата мира в помещении, а также выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямене, где завоевала "золото".

''Сомневалась и боялась'': легкоатлетка Левченко рассказал о подготовке к новому сезону

Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Источник: vogue.ua

''Сомневалась и боялась'': легкоатлетка Левченко рассказал о подготовке к новому сезону

Юлия Левченко

Последним международным стартом сезона для Юлии стал Абсолютный чемпионат мира, в котором участвовали три украинские прыгуньи в высоту. Левченко завершила соревнования на шестом месте, преодолев планку на высоте 1,86 метра.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Левченко сделала откровенное признание про свое тело перед стартом сезона.

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