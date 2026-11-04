Создают трудности: Международная федерация сделала новое заявление о возвращении России в мировой хоккей

Международная федерация хоккея (IIHF) обвинила Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в недооценки последствий своего решения о немедленном допуске россиян к соревнованиям. В организации вновь выразили несогласие с постановление, а также объявили о продолжении поиска выхода из сложившейся ситуации.

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Об этом говорится в заявлении IIHF, опубликованному на официальной странице федерации в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. В тексте также говорится о том, что в расчет принимается и крайне негативная реакция со стороны ведущих хоккейных стран, которые объявили бойкот возвращению представителей РФ.

"IIHF известно о недавних заявлениях относительно этого решения, она тщательно анализирует сценарии вокруг вердикта CAS. Как было представлено в CAS, немедленная реинтеграция российских команд создает значительные практические и спортивные вызовы, в частности, визовые требования, правила безопасности, логистические ограничения и последствия для форматов соревнований. Все это усугубляется ограниченным временем, поскольку некоторые турниры начнутся уже через несколько недель. Глобальное влияние решения коллегии CAS и созданные им трудности были значительно недооценены", – отмечается в документе.

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Накануне стало известно, что сборные Норвегии, Финляндии, Чехии, Дании, Латвии и Швеции отказались играть с россиянами на чемпионате мира-2027. Хозяйка турнира Германия также выступила против приезда сборной РФ на турнир. А в самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

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Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.