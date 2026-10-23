Стали известны новые подробности развода Свитолиной и Монфиса

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Силы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоДональд Трамп и Владимир ПутинДемилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают СШАРоссия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияРоссия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияЗенитчик ВСУРФ атаковала Украину ударными дронами, силы ПВО сбили 140 из 176 целей: есть последствия в областяхВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВ ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоровВ ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоровУкраинские банки заметно обновили курс доллараУкраинские обменники заметно переписали курс: сколько стоит доллар 23 октябряВ аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видеоВ аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видеоСтарую гривню можно продать почти за 40 тысячСтарую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Стали известны новые подробности развода Свитолиной и Монфиса

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
729
Стали известны новые подробности развода Свитолиной и Монфиса
Свитолина решила развестись с Монфисом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила Гаэлю Монфису о своем желании развестись по телефону. В это время французский теннисист находился в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с их дочкой Скай и был шокирован словами нашей соотечественницы.

Об этом информирует издание L'Equipe, пишет портал Tennis World. По данным источника, после звонка Свитолиной 40-летний француз принял решение немедленно завершить карьеру, так как теннис сразу перестал быть для него смыслом спортивной жизни.

Стали известны новые подробности развода Свитолиной и Монфиса

Монфис с Элиной и их дочкой Скай

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
2,1 т.
Экс-чемпион мира сказал, в чем разница между Усиком и другими супертяжами
2,1 т.
Экс-чемпион мира сказал, в чем разница между Усиком и другими супертяжами
Александр ЧекановАлександр Чеканов
1,8 т.
Где смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходных
1,8 т.
Где смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходных
Александр ЧекановАлександр Чеканов
474
От путиниста Плющенко потребовали не критиковать депутатов, потому что это оскорбляет россиян
474
От путиниста Плющенко потребовали не критиковать депутатов, потому что это оскорбляет россиян
Стали известны новые подробности развода Свитолиной и Монфиса

Элина Свитолина.

Сам Монфис продолжает хранить молчание, тогда как украинка вышла с дополнительными разъяснениями по ситуации. Она призвала болельщиков не искать виновных, а также выразила полную поддержку мужу. Также наша теннисистка снялась с турнира в японском Токио.

Напомним, Элина и Гаэль начали встречаться в 2019 году. Через два года они объявили о разрыве отношений, однако позже вновь стали парой. 16 июля 2021-го украинка и француз сыграли свадьбу, а уже в октябре-2023 у них родилась дочь Скай.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса в июле-2021. Источник: Instagram Юлиана Свитолина

Монфис высказался в поддержку Украины.

Гаэль Монфис

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина впервые с 2019 года квалифицировалась на Итоговый турнир WTA Finals. Соревнования состоятся в американском Индиан-Уэллсе с 7 по 14 ноября.

Похожие темы
ТеннисГаэль МонфисГаэль МонфисЭлина СвитолинаЭлина Свитолина
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники