Стало известно, сколько заработала Марта Костюк в 2026 году
Вторая ракетка Украины Марта Костюк провела в 2026 году самый успешный сезон в карьере. Наша соотечественница впервые попала в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), дважды сыграла в полуфиналах соревнований серии Большого шлема, а также выиграла два титула. Кроме того, киевлянка дебютировала на Итоговом турнире.
Все это позволило Костюк заработать рекордные призовые. За весь год ее банковский счет пополнился более чем на четыре с половиной миллионов долларов. Больше всего наша соотечественница получила за выступление на Wimbledon, где она дошла до полуфинала. Также более миллионов долларов Марте принес титул чемпионки турнира WTA 1000 в Мадриде.
ПРИЗОВЫЕ МАРТЫ КОСТЮК В 2026 ГОДУ
- Brisbane, Брисбен – $134 600
- Australian Open, Мельбурн – $97 113
- Indian Wells, Индиан-Уэллс – $47 375
- Miami Open, Майами – $61 865
- Rouen Open, Руан – $37 390
- WTA 1000 Madrid Open, Мадрид – $1 007 165
- Roland Garros, Париж – $875 010
- Wimbledon, Лондон – $1 205 512
- Toronto Open, Торонто – $81 800
- Cincinnati Open, Цинциннати – $154 210
- US Open, Нью-Йорк – $480 000
- Guadalajara Open, Гвадалахара – $35 000
- Wuhan Open, Ухань – $26 000
- Ningbo Open, Нинбо – $17 795
- WTA Finals 2026, Индиан-Уэллс – $220 000
Отметим, что на Итоговом турнире-2026 Костюк заменила первую ракетку мира Елену Рыбакину, однако проиграла все свои матчи.
Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк призналась, через что ей пришлось пройти после одного из матчей с беларуской Ариной Соболенко.