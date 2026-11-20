Вторая ракетка Украины Марта Костюк провела в 2026 году самый успешный сезон в карьере. Наша соотечественница впервые попала в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), дважды сыграла в полуфиналах соревнований серии Большого шлема, а также выиграла два титула. Кроме того, киевлянка дебютировала на Итоговом турнире.

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Все это позволило Костюк заработать рекордные призовые. За весь год ее банковский счет пополнился более чем на четыре с половиной миллионов долларов. Больше всего наша соотечественница получила за выступление на Wimbledon, где она дошла до полуфинала. Также более миллионов долларов Марте принес титул чемпионки турнира WTA 1000 в Мадриде.

ПРИЗОВЫЕ МАРТЫ КОСТЮК В 2026 ГОДУ

Brisbane, Брисбен – $134 600

Australian Open, Мельбурн – $97 113

Indian Wells, Индиан-Уэллс – $47 375

Miami Open, Майами – $61 865

Rouen Open, Руан – $37 390

WTA 1000 Madrid Open, Мадрид – $1 007 165

Roland Garros, Париж – $875 010

Wimbledon, Лондон – $1 205 512

Toronto Open, Торонто – $81 800

Cincinnati Open, Цинциннати – $154 210

US Open, Нью-Йорк – $480 000

Guadalajara Open, Гвадалахара – $35 000

Wuhan Open, Ухань – $26 000

Ningbo Open, Нинбо – $17 795

WTA Finals 2026, Индиан-Уэллс – $220 000

Отметим, что на Итоговом турнире-2026 Костюк заменила первую ракетку мира Елену Рыбакину, однако проиграла все свои матчи.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк призналась, через что ей пришлось пройти после одного из матчей с беларуской Ариной Соболенко.