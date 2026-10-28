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Стало известно, сколько Хорватия заплатила гимнасту Ковтуну, который отказался от Украины и сменил гражданство, за медаль ЧМ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
873
Стало известно, сколько Хорватия заплатила гимнасту Ковтуну, который отказался от Украины и сменил гражданство, за медаль ЧМ
Ковтун добыл "серебро" ЧМ-2026

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун завоевал свою третью медаль для Хорватии, под флаг которой он перешел, отказавшись от гражданства нашей страны. Уроженец Черкасс сделал это на чемпионате мира-2026, где он стал вторым в упражнениях на брусьях.

Ковтун опередил представителя России, с которым не побрезговал сфотографироваться на подиуме, однако уступил спортсмену из Китая. Как пишет издание Jutarnij List, за награду первенства планеты 23-летнему спортсмену полагается выплата из государственного бюджета Хорватии.

Стало известно, сколько Хорватия заплатила гимнасту Ковтуну, который отказался от Украины и сменил гражданство, за медаль ЧМ

Илья Ковтун перешел под флаг Хорватии. Источник: instagram.com/crogymnastics/

Речь идет о сумме в 7000 евро (354 тысячи гривен), которую получают серебряные медалисты чемпионатов мира, которые проводятся ежегодно в олимпийских видах спорта в индивидуальных дисциплинах. 

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Отметим, что до этого Ковтун со словами "неважно, что не за Украину" оценил свою медаль на ЧМ-2026. Также он назвал Хорватию своей страной.

Стало известно, сколько Хорватия заплатила гимнасту Ковтуну, который отказался от Украины и сменил гражданство, за медаль ЧМ

Ковтун, Цзиньюань и россиянин Маринов на подиуме ЧМ-2026

До этого Илья прокомментировал провал в многоборье на чемпионате мира в Нидерландах, где он сенсационно занял 11-е место. Интересно, что гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

Стало известно, сколько Хорватия заплатила гимнасту Ковтуну, который отказался от Украины и сменил гражданство, за медаль ЧМ

Ирина Горбачева и Илья Ковтун на Олимпиаде-2024. Источник: Facebook Ирины Горбачевой

Стало известно, сколько Хорватия заплатила гимнасту Ковтуну, который отказался от Украины и сменил гражданство, за медаль ЧМ

Илья Ковтун выступает за Хорватию

В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.

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