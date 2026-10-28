Стало известно, сколько Хорватия заплатила гимнасту Ковтуну, который отказался от Украины и сменил гражданство, за медаль ЧМ

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун завоевал свою третью медаль для Хорватии, под флаг которой он перешел, отказавшись от гражданства нашей страны. Уроженец Черкасс сделал это на чемпионате мира-2026, где он стал вторым в упражнениях на брусьях.

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Ковтун опередил представителя России, с которым не побрезговал сфотографироваться на подиуме, однако уступил спортсмену из Китая. Как пишет издание Jutarnij List, за награду первенства планеты 23-летнему спортсмену полагается выплата из государственного бюджета Хорватии.

Речь идет о сумме в 7000 евро (354 тысячи гривен), которую получают серебряные медалисты чемпионатов мира, которые проводятся ежегодно в олимпийских видах спорта в индивидуальных дисциплинах.

Отметим, что до этого Ковтун со словами "неважно, что не за Украину" оценил свою медаль на ЧМ-2026. Также он назвал Хорватию своей страной.

До этого Илья прокомментировал провал в многоборье на чемпионате мира в Нидерландах, где он сенсационно занял 11-е место. Интересно, что гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

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Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

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В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.