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Раскрыто, что сделал Шевченко в раздеквалке сборной Украины после 0:3 от Северной Ирландии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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icon 1,3 т.
Раскрыто, что сделал Шевченко в раздеквалке сборной Украины после 0:3 от Северной Ирландии
Андрей Николаевич не сдержал эмоций

Сборная Украины должна ответить на поражение от Северной Ирландии уже в следующем матче с Венгрией. Футболистов поддержал Андрей Шевченко, который призвал команду продемонстрировать позитивный результат в четвертом туре Лиги наций.

После финального свистка президент УАФ зашел в раздевалку к игрокам. Егор Назарина рассказал, что Андрей Николаевич не стал их критиковать, а подчеркнул необходимость правильной реакции в следующем матче.

"Да, заходил. Поддержал нас и сказал, что от команды нужна правильная реакция. Это сейчас самое главное", – цитирует Назарина Telegram-канал "ВЗБІРНА".

Раскрыто, что сделал Шевченко в раздеквалке сборной Украины после 0:3 от Северной Ирландии

Андрей Шевченко

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По словам полузащитника Егора Назарина, Северная Ирландия сумела реализовать практически все свои возможности.

"Если посмотреть на ход поединка, не сказал бы, что Северная Ирландия создала слишком много моментов. Они просто забили все, что имели. Если бы мы реализовали свои полумоменты, была бы равная игра. Но это футбол: кто-то использует свои шансы, а кто-то допускает ошибки", – сказал футболист.

Раскрыто, что сделал Шевченко в раздеквалке сборной Украины после 0:3 от Северной Ирландии

Егор Назарина

Назарина отметил, что после такого результата украинским футболистам необходимо показать реакцию непосредственно на поле.

"Нужно показать реакцию на поле. Это все, чего от нас ждут болельщики и вся Украина. Как сказал тренер в раздевалке: мы уже не после игры, а перед следующим матчем", – заявил полузащитник.

Раскрыто, что сделал Шевченко в раздеквалке сборной Украины после 0:3 от Северной Ирландии

Сборная Украины по футболу

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу потерпела крупное поражение от Северной Ирландии в матче третьего тура Лиги наций со счетом 0:3, а одним из антигероев стал голкипер Дмитрий Ризнык, пропустивший третий мяч между ног. После игры вратарь национальной команды публично извинился перед болельщиками и признал собственную ответственность за случившееся в поединке.

При этом главный тренер "желто-синих" Андреа Мальдера заявил, что не считает массовую ротацию в составе команды причиной разгромного поражения от Северной Ирландии в матче Лиги наций.

Раскрыто, что сделал Шевченко в раздеквалке сборной Украины после 0:3 от Северной Ирландии

Андреа Мальдера в матче Венгрия — Украина.

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