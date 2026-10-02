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Стало известно, кого Мальдера исключил из состава сборной Украины на матч с Северной Ирландии

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read1 мин
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Стало известно, кого Мальдера исключил из состава сборной Украины на матч с Северной Ирландии
Мальдера назвал заявку на матч с Северной Ирландии

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера не включи в заявку команду семерых футболистов на матч третьего тура группового турнира Лиги наций с Северной Ирландии. Наиболее болезненной стала потеря левого защитника Виталия Миколенко, который покинул расположение "сине-желтых" и вернулся в английский "Эвертон".

В заявку попали 23 игрока, информирует Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). В их число не вошли защитники Александр Драмбаев, Богдан Михайличенко, полузащитники Александр Пихаленок, Максим Хлань, Владислав Велетень и форвард Владислав Ванат.

Стало известно, кого Мальдера исключил из состава сборной Украины на матч с Северной Ирландии

Андреа Мальдера

Стало известно, кого Мальдера исключил из состава сборной Украины на матч с Северной Ирландии

Сборная Украины по футболу.

Источник: УАФ

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ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

1. Георгий Ермаков, 2. Илья Крупский, 3. Эдуард Сарапий, 4. Тарас Михавко, 5. Валерий Бондарь, 6. Владимир Бражко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Матвей Пономаренко, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Сикан, 15. Виктор Цыганков, 16. Иван Варфоломеев, 17. Александр Назаренко, 18. Олег Очеретько, 19. Егор Назарина, 20. Александр Зубков, 21. Игорь Краснопир, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, "сине-желтые" сыграют с британцами 2 октября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия. Время начала – 21645 по киевскому времени.

Стало известно, кого Мальдера исключил из состава сборной Украины на матч с Северной Ирландии

Виталий Миколенко.

Стало известно, кого Мальдера исключил из состава сборной Украины на матч с Северной Ирландии

Владислав Ванат.

Источник: ФК "Жирона"

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что рассчитывает на Андрея Ярмоленко в ближайших матчах национальной команды.

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