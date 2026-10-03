Стала известна реакция футболистов сборных Украины и Мальдеры на пропущенный гол Ризника между ног

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
"Люди в ловушке": в ЕС выпустили заявление с требованием к РФ разблокировать Олешки"Люди в ловушке": в ЕС выпустили заявление с требованием к РФ разблокировать ОлешкиВладимир ПутинПочти весь ЕС присоединится к соглашению о создании трибунала для Путина: 3 страны молчатОккупанты запустили по Украине более 150 БПЛА, силы ПВО сбили 131 из них: последствия в областяхОккупанты запустили по Украине более 150 БПЛА, силы ПВО сбили 131 из них: последствия в областяхТарифы на электроэнергию в УкраинеЧасти украинцев перевели на новый тариф на электроэнергию: сколько придется платить с 1 октябряУ кого выросли зарплатыУкраинцам установят новую минималку: каков будет размер и почему этого недостаточноВерховная Рада Украины. Иллюстративное фотоУкраина на фоне бюджетного дефицита может остаться без средств ЕС: народные депутаты решили ослабить контроль над бывшими чиновникамиВ Киеве из-за перекрытия Северного моста образовались многокилометровые пробки. ВидеоВ Киеве из-за перекрытия Северного моста образовались многокилометровые пробки. ВидеоШредер, который дружит с Путиным, получил новую работу в РФШредер, который дружит с Путиным, получил новую работу в РФВладимир ПутинISW: заявления Путина о ситуации на фронте уже похожи на галлюцинацииРоссия превратила ударный дрон "Гарпия" в реактивный: что известноРоссия превратила ударный дрон "Гарпия" в реактивный: что известно

Стала известна реакция футболистов сборных Украины и Мальдеры на пропущенный гол Ризника между ног

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 2,0 т.
Стала известна реакция футболистов сборных Украины и Мальдеры на пропущенный гол Ризника между ног
Валерий Бондар рассказал, что сделала команда

Ошибка Дмитрия Ризныка в матче с Северной Ирландией не повлияла на отношение партнеров к голкиперу в сборной Украины. Защитник Валерий Бондар сообщил, что все футболисты поддержала вратаря после неудачного эпизода и призвал болельщиков сильно не критиковать антигероя поединка.

"Команда его поддержала, тренер и трибуны. Важно, чтобы и в интернете его поддержали, ведь бывает много грязи", – заявил защитник в интервью Telegram-каналу "ВЗБІРНА".

Бондар отметил уровень своего партнера по команде и заявил, что считает его одним из лучших вратарей Украины.

"Я хотел бы поддержать лично Дмитрия Ризныка. Это один из лучших голкиперов Украины и, наверное, он может играть в топ-клубе. Хочу сказать ему слова поддержки. Хочу, чтобы болельщики и эксперты также его поддержали", – сказал Бондар.

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 3,2 т.
Ризнык объяснил свой пропущенный гол между ног и обратился к болельщикам. Видео
icon 3,2 т.
Ризнык объяснил свой пропущенный гол между ног и обратился к болельщикам. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 1,6 т.
Свитолина перевернула матч и добыла волевую победу на супертурнире в Пекине. Видео
icon 1,6 т.
Свитолина перевернула матч и добыла волевую победу на супертурнире в Пекине. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 489
"Чорноморец" отказался приезжать в Киев на матч из-за обстрелов столицы
icon 489
"Чорноморец" отказался приезжать в Киев на матч из-за обстрелов столицы
Стала известна реакция футболистов сборных Украины и Мальдеры на пропущенный гол Ризника между ног

Дмитрий Ризнык после пропущенного гола. Источник: Кадр из видедо

Защитник подчеркнул, что вратари регулярно сталкиваются с критикой из-за ошибок. По его словам, отношение к Ризныку не должно зависеть от одного эпизода, поскольку до этого он мог неоднократно спасать команду.

"Потому что, когда Ризнык делает 15 сейвов, то он герой матча, а если допускает ошибку, уже нет. Это очень ответственная позиция на поле. Каждая ошибка вызывает много критики", – отметил футболист.

Стала известна реакция футболистов сборных Украины и Мальдеры на пропущенный гол Ризника между ног

Валерий Бондар

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу потерпела крупное поражение от Северной Ирландии в матче третьего тура Лиги наций со счетом 0:3, а одним из антигероев стал голкипер Дмитрий Ризнык, пропустивший третий мяч между ног. После игры вратарь национальной команды публично извинился перед болельщиками и признал собственную ответственность за случившееся в поединке.

При этом главный тренер "желто-синих" Андреа Мальдера заявил, что не считает массовую ротацию в составе команды причиной разгромного поражения от Северной Ирландии в матче Лиги наций.

Стала известна реакция футболистов сборных Украины и Мальдеры на пропущенный гол Ризника между ног

Андреа Мальдера

Похожие темы
Лига нацийСборная Украины по футболуВалерий БондарьВалерий БондарьДмитрий РизныкДмитрий Ризнык
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться