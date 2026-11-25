Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера выступает за возвращение в команду вингера Михаила Мудрика, несмотря на его публичную перепалку с руководством национальной ассоциации из-за допингового сканадала. при этом итальянски специалист намерен учитывать фактор игровой практики футболиста в лондонском "Челси".

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Об этом информирует портал Sport.ua. По его данным, Мальдера дистанцировался от скандальной ситуации вокруг Мудрика и не собирается вникать в детали расследования его допингового дела, ответственность за которое игрок возложил на президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко и других сотрудников федерации.

Наставник "сине-желтых" уверен в том, что Мудрик смог бы существенно усилить национальную команду, за котору он не выступал из-за дисквалификации с ноября 2024 года. Мальдера уже дал понять игроку, что при наличии стабильной практики в клубе тот получит вызов в сборную.

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Напомним, Михаил обвинил во лжи Шевченко после того, как тот отверг обвинения футболиста в ответственности УАФ за попадание в его организм запрещенных веществ.

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Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик дал скандальное интервью журналисту Дмитрию Горднону и получил критику со стороны украинцев.