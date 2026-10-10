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"Спросите у россиян": Магучих призналась, чувствует ли она себя в безопасности за границей и как защищает украинцев

Елена ПавловаЕлена Павлова
Time to read1 мин
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"Спросите у россиян": Магучих призналась, чувствует ли она себя в безопасности за границей и как защищает украинцев
Ярослава Магучих чувствует себя в безопасности только дома, хотя в Украине продолжается война

Мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, что в безопасности чувствует себя только дома, несмотря на то, что Украина круглосуточно подвергается атакам беспилотников и ракет. А от родного для легкоатлетки Днепра до линии фронта около 100 км.

Недавно первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что не в каждой стране мира она, как украинка, чувствует себя в безопасности. И Ярослава, которая в течение года тоже посещает очень много стран, согласна с лучшей украинской теннисисткой.

''Спросите у россиян'': Магучих призналась, чувствует ли она себя в безопасности за границей и как защищает украинцев

Ярослава Магучих.

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"Да, я путешествую, но, знаете, конечно, в безопасности чувствуешь себя только дома, несмотря на шахидов и ракеты, потому что это — дом, это — твоя земля. И когда ты путешествуешь, всё равно остаётся ощущение, что мы здесь чужие. Мы здесь просто чужие", – призналась Магучих.

И Ярославе не нравится, когда за рубежом плохо отзываются об украинцах и упрекают их в том, что они массово покинули свои дома. Ведь не мы начали эту войну.

''Спросите у россиян'': Магучих призналась, чувствует ли она себя в безопасности за границей и как защищает украинцев

Ярослава Магучих. Источник: instagram.com/rosya_dp

''Спросите у россиян'': Магучих призналась, чувствует ли она себя в безопасности за границей и как защищает украинцев

Ярослава Магучих

"Но когда за рубежом говорят в адрес наших украинцев: мол, зачем они сюда приехали, я всегда отвечаю: "Спросите об этом у россиян, это не по нашей воле". Мы бы так же не переезжали, мы бы жили своей жизнью в Украине. И всё".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Магучиха чувствует себя за рубежом, кем она увлекается в музыке и какую суперсилу хотела бы иметь.

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