''Спросите у россиян'': Магучих призналась, чувствует ли она себя в безопасности за границей и как защищает украинцев

Мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, что в безопасности чувствует себя только дома, несмотря на то, что Украина круглосуточно подвергается атакам беспилотников и ракет. А от родного для легкоатлетки Днепра до линии фронта около 100 км.

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Недавно первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что не в каждой стране мира она, как украинка, чувствует себя в безопасности. И Ярослава, которая в течение года тоже посещает очень много стран, согласна с лучшей украинской теннисисткой.

"Да, я путешествую, но, знаете, конечно, в безопасности чувствуешь себя только дома, несмотря на шахидов и ракеты, потому что это — дом, это — твоя земля. И когда ты путешествуешь, всё равно остаётся ощущение, что мы здесь чужие. Мы здесь просто чужие", – призналась Магучих.

И Ярославе не нравится, когда за рубежом плохо отзываются об украинцах и упрекают их в том, что они массово покинули свои дома. Ведь не мы начали эту войну.

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"Но когда за рубежом говорят в адрес наших украинцев: мол, зачем они сюда приехали, я всегда отвечаю: "Спросите об этом у россиян, это не по нашей воле". Мы бы так же не переезжали, мы бы жили своей жизнью в Украине. И всё".

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