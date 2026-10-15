Настоящий уровень Лиги чемпионов! Какие уроки стоит извлечь ''Шахтеру'' после блестящей победы над АЕКом

Второй матч Лиги чемпионов стал для "Шахтера" настоящим триллером. АЕК всеми силами пытался лишить подопечных Турана преимущества и усилил агрессивность, чтобы еще больше усложнить задачу. Но, несмотря ни на что, команде удалось выиграть 3:1 у сильного соперника. Что помогло и благодаря чему можно говорить об адаптивности "горняков" на таком уровне? OBOZ.UA представляет тактический анализ матча.

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Первый тайм. Вот это страсти

Второй матч ЛЧ — это все еще место для допустимых ошибок и пространство, где можно набрать больше легких очков. В этом матче было все. Туран сделал ставку на бразильский гандикап с традиционной украинской составляющей — на поле вышли Бондарь, Очеретько и Матвиенко. У соперников в запасе был Варга, но в стартовом составе вышел Марин, главный плеймейкер с начала сезона. И уже на третьей минуте возникла опасность после углового. Греки очень высокие, даже без прыжка выше наших защитников — после подачи Мукуди чудом попал в штангу с нескольких метров. А затем Алиссон так великолепно вывел Очеретько в чужую штрафную, и не хватило одного касания, чтобы переправить мяч в ворота. Уже здесь стало понятно, что легкой прогулкой это не обойдется ни для одной из команд.

Очень понравился стартовый настрой "Шахтера", команда после того удара в штангу почувствовала, что нужно брать инициативу на себя и искать голевую возможность в любой момент. Последнюю линию АЕКа постоянно пытались застать на высокой позиции, такие забросы за спину срабатывали. Самым активным был Алиссон, он играл с особой заряженностью. На 10-й минуте он нанёс не менее роскошный удар в дальний угол, голкипер отбил. Такая активность вингера не осталась без внимания — для противодействия ему стали выходить два футболиста.

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"Шахтеры" летели вперед и не собирались сбавлять обороты. Эта жажда результата во многом зависела от Очеретько, ключевой фигуры в переходе между фазами. В первом тайме мы увидели и короткие, и длинные передачи, особенно навесы на Элиаса. Из-за этого АЕКу пришлось адаптировать прессинг: против нашего футболиста персонально играл физически сильный Зини, а на помощь приходили ещё и Виталиш с Марином. Греки долгое время были без мяча, и их это устраивало — даже при владении мячом в 43% они просто раскинулись по всему полю и ждали, когда мяч дойдет до них. И он дошел.

Главные истории дня

28-я минута: потеря мяча на ровном месте у Тобиаса и быстрая контратака стали набором локальных ошибок. Коита на фланге прорвался, отдал пас на Пилиоса, который обвел ещё двух футболистов, тот вывел на Майера — полузащитнику оставалось просто пробить с правильным наклоном туловища. Три ошибки в персональных дуэлях — и такой случайный гол. Тренер АЕКа буквально выдохнул, ведь удалось забить из ничего, 0:1. Но уже через мгновение снова была ничья. Совершенно чистый пенальти пошёл исполнять Педриньо. Бразилец перед игрой сказал, что хочет показать на этом стадионе максимум — и отлично реализовал удар с отметки. 1:1.

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Тайм пролетел незаметно, в позиционной борьбе и в поисках возможности. АЕК использовал свой единственный по-настоящему классный шанс после удара в штангу. "Шахтер" запомнился разнообразием активных зон и широким вовлечением игроков, а также голом, который выровнял психологическое состояние горняков. От заряженности игроков можно было зарядить не только телефоны, но и целые зарядные станции. Но мы ещё просто не знали, что второй тайм принесёт ещё более жесткую борьбу.

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Второй тайм. Это уже Лига чемпионов, но какая напряженная!

У "Шахтера" в первые 45 минут полностью провалился правый фланг обороны, где Тобиаса всё чаще обходили обычным дриблингом. Туран закрыл им самую проблемную позицию, но полезных решений не было, оттуда же пришел и гол – однако после перерыва защитника не заменили. Проблема стала системной, и на 50-й минуте Пилиос едва не вывел греков вперёд, пришлось вмешиваться уже вратарю. Ризник в отчаянном прыжке прервал попытку латераля, хотя это было очень опасно. Мы наблюдали методичные построения атак со стороны "Шахтера" против терпеливого АЕКа в ожидании свободных зон.

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Несмотря на визуально легкий первый гол, грекам было сложно подходить к нашим воротам. У них постоянно находилось 5+ футболистов на нашей половине поля, но все это было сплошной охотой. Продвигаться к мячу тоже было сложно, а пространство для атак возникало только с одного фланга, поэтому чаще всего АЕК пробивал издалека. Примечательно, что по ходу игры прицел всё больше выравнивался, и если в первом тайме Ризник наблюдал за мячом высоко над воротами, то к 60-й минуте уже пришлось и попрыгать.

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Поддержка на трибунах — это отдельное психологическое давление. Наши болельщики украсили трибуны желто-синими флагами, но им еще предстояло понять, как воспринимается футбол такого уровня на новом и величественном стадионе. А вот греческие фанаты заняли всю трибуну и свистели так, будто игра шла не в Лондоне, а в самих Афинах. Правда, после перерыва болельщикам "Шахтера" уже было понятно, как противостоять и этому проявлению соперника.

В таком интенсивном футболе "горняки" имели ощутимое преимущество в моральной стойкости, где позиционные борьбы также выигрывали украинцы. Поэтому греки включили режим агрессии. Особенно после момента с Очеретько, когда полузащитник не дотянулся на сантиметр, чтобы переправить случайный мяч в ворота. Адаптивность у подопечных Турана заметна в навесах — их убрали, потому что в случае неудачи они приводили к скоростной контратаке и новому давлению на подавленный правый фланг.

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Из 90 минут — 70 преимущество было у "горняков". Было много попыток давления, были отдельные удары, были острые моменты. И лучший из них показал Тобиас. Весь матч он был магнитом для проблем, за что изрядно извинился. Прострел с фланга был настолько сильным, что голкипер не смог подстроиться под него, и мяч рикошетом попал в ворота. 2:1. После гола "Шахтер" мог откатиться в оборону, особенно когда вышли Зубков и Варга, но оранжево-черные не прекратили давление. Ну и Мендоса — шикарная замена от тренера срабатывает на все 100% и третьим голом дарит сильные эмоции в конце изнурительной игры.

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3:1 – "Шахтер" выиграл второй матч в Лиге чемпионов. Противостояние с АЕКом было интересно смотреть, пришлось подождать голевых моментов, но мы реализовали свои редкие шансы. 4 очка после старта — это здорово, но пока что в таблицу заглядывать рано. Далее — выезд в Милан, где уже ждет "Интер". Вот этот матч в данной ситуации уже будет иметь решающее значение.