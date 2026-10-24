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Сотрудница Трампа после повышения устроила дебош на матче НБА и поплатилась. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Сотрудница Трампа после повышения устроила дебош на матче НБА и поплатилась. Видео
Момент завирусился в соцсетях

Бывшая ведущая ESPN Бритт Макгенри покинула должность советника по вопросам прессы в Госдепартаменте США после конфликта со зрителями на матче НБА. Инцидент произошел 21 октября во время встречи "Вашингтон Уизардс" и "Милуоки Бакс", а уже на следующий день чиновница подала в отставку.

Сотрудница Трампа после повышения устроила дебош на матче НБА и поплатилась. Видео

Бритт Макгенри. Источник: Кадр из видео

Как сообщает Page Six со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Макгенри вынуждена была оставить работу из-за поведения на баскетбольном матче. При этом днем ранее, 21 октября, ее повысили до руководителя направления по внешним связям и работе с прессой в команде заместителя госсекретаря Джейкоба Хелберга.

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"Ее повысили в должности и уволили в течение 24 часов", – сообщил источник изданию.

Представитель Госдепартамента отказался комментировать кадровые вопросы внутри ведомства.

Что произошло на матче НБА

Конфликт разгорелся на трибунах арены Capital One Arena в Вашингтоне. По информации источника Page Six, один из зрителей оскорблял баскетболиста "Милуоки Бакс" Кайла Кузму и его невесту, модель Винни Харлоу.

Макгенри вмешалась в перепалку и призвала болельщика прекратить оскорбления. После этого внимание зрителей переключилось на нее. Источник утверждает, что в женщину бросили напиток.

Однако на видео, опубликованном TMZ, видно, как сама Макгенри бросает напиток в сторону зрителей. Перед этим болельщики скандировали: "Выведите ее отсюда!"

После произошедшего в нее полетели различные предметы. Сотрудники арены вывели Макгенри из здания под неодобрительные возгласы публики. Покидая арену, бывшая телеведущая посылала зрителям воздушные поцелуи.

Макгенри уже попадала в скандал из-за поведения на видео

Для 40-летней Макгенри это не первый случай, когда ее действия, попавшие на запись, приводили к профессиональным последствиям.

В 2015 году ESPN отстранил журналистку после публикации видео конфликта с сотрудницей эвакуационной компании в Вашингтоне. Тогда Макгенри оскорбляла работницу, унижая ее образование и профессиональные навыки.

Сотрудница Трампа после повышения устроила дебош на матче НБА и поплатилась. Видео

Бритт Макгенри работала в ESPN. Источник: https://x.com/PageSix

В частности, журналистка заявляла, что сотруднице не хватает образования и способностей, а также высмеивала ее внешность и условия работы. Запись вызвала широкий резонанс.

До перехода на государственную службу Макгенри работала спортивной журналисткой на ESPN. На момент публикации Page Six она не ответила на запрос издания о комментарии.

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