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"Сочувствовала Магучих": олимпийская чемпионка назвала проблему Ярославы

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Сочувствовала Магучих": олимпийская чемпионка назвала проблему Ярославы
Довгодько высказалась о Магучих

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в академической гребле Наталия Довгодько выразила уверенность в том, что Ярослава Магучих сталкивается с серьезным психологическим давлением после неудач. По ее словам, от легкоатлетки всегда ждут только побед, поэтому любое место кроме первого воспринимается едва ли не как провал.

Об этом Довгодько рассказала в интервью изданию NV. 35-летняя киевлянка отметила, что сама столкнулась с неуверенностью в себе после завоевания "золота" на Играх в столице Великобритании, так как боялась проиграть даже на чемпионатах Украины из-за своего статуса.

''Сочувствовала Магучих'': олимпийская чемпионка назвала проблему Ярославы

Ярослава Магучих. Источник: instagram.com/rosya_dp

''Сочувствовала Магучих'': олимпийская чемпионка назвала проблему Ярославы

Наталия Довгодько (крайняя слева) в сборной Украины

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"Я даже боялась выступать на чемпионатах Украины, потому что боялась проиграть. Я следила за Ярославой Магучих. Когда она заняла второе место на каких-то соревнованиях – не помню, на каких именно, – я немного сочувствовала ей, потому что мне кажется, что это морально очень тяжело. Ты понимаешь, что от тебя ждут победы, а ты – вторая. Возможно, начинаешь анализировать: почему так вышло, что пошло не так. А тебе могут задавать вопросы: "Блин, ты же знаешь, что все рассчитывали, что ты будешь первой?" – поделилась эмоциями Довгодько.

Ранее Магучих призналась, что испытала сильные эмоции и расплакалась во время генассамблеи НОК Украины, когда на мониторе показали кадры ее побед.

''Сочувствовала Магучих'': олимпийская чемпионка назвала проблему Ярославы

Магучих в США. Источник: instagram.com/rosya_dp/

''Сочувствовала Магучих'': олимпийская чемпионка назвала проблему Ярославы

Магучих вписала свое имя в историю.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих пожаловался на неоправданный хейт со стороны украинцев. Спортсменка также объяснила свой отказ от длительных тренировок за границей. Также легкоатлетка получила знак признания в космосе.

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