''Стыдно, что такое могло произойти'': в Чехии назвали шокирующем решение суда вернуть Россию на ЧМ по хоккею

Президент Чешской ассоциации хоккея (ЧАХ) Алойс Гадамчик признался, что был шокирован постановлением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о немедленном допуске России к международных турнирам. Функционер отметил, что всем должно быть стыдно за принятие подобного решения.

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Об этом Гадамчик заявил в комментарии iSport.cz. Глава чешского хоккея также раскрыл некоторые детали голосования в CAS – по его словам судьями по делу об апелляции России к Международной федерации IIHF были итальянец, египтянин и британец, который единственный выступил против возвращения РФ.

"Это меня шокировало. Потому что я никогда не ожидал, что, пока идет война, кто-то вообще будет это обсуждать. Арбитражный комитет состоял из председателя-итальянца, египтянина и британца. Конечно, последний был против, а двое других проголосовали за. Стыдно, что такое вообще могло произойти. Мы однозначно против участия россиян в чемпионате мира. Мораль должна быть сильнее спорта. Чешский хоккей выступает за то, чтобы россиян там не было", – сказал Гадамчик.

Отметим, что Финляндия пригрозила бойкотом первенства-2027, если к турниру допустят сборную РФ, а его хозяин Германия увидела в участии россиян серьезные риски. Добавим, что на ЧМ по хоккею в будущем году впервые за 20 сыграет украинская сборная.

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Как сообщал OBOZ.UA, в России уже потребовали от IIHF исключить сборную Украины из числа участников ЧМ-2027.

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