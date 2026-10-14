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Соболенко, гнобившая украинских теннисисток, проиграла 9 матчболов и сенсационно вылетела с супертурнира в Китае. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Соболенко, гнобившая украинских теннисисток, проиграла 9 матчболов и сенсационно вылетела с супертурнира в Китае. Видео
Поединок завершился в трех сетах

Вторая ракетка мира Арина Соболенко завершила выступление на турнире WTA 1000 в Ухане после поражения от американки Энн Ли, занимающей 31-е место в мировом рейтинге. В матче второго круга, белорусская теннисистка упустила преимущество в счете, отыграла девять матчболов, но уступила сопернице в трех сетах.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Ли. Американка впервые обыграла Соболенко и вышла в следующий круг соревнований.

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Матч начался в пользу Арины. Она уверенно забрала первую партию со счетом 6:3, а во втором сете повела 4:2. Однако Ли выиграла четыре гейма подряд, сравняла счет по партиям и перевела встречу в решающий сет.

Соболенко, гнобившая украинских теннисисток, проиграла 9 матчболов и сенсационно вылетела с супертурнира в Китае. Видео

Энн Ли

В третьей партии американская теннисистка повела 4:1 и получила несколько возможностей завершить матч. Соболенко испытывала проблемы с правым коленом и брала медицинский тайм-аут, но продолжила борьбу. Белорусская спортсменка отыграла девять матчболов и довела сет до тай-брейка.

Соболенко, гнобившая украинских теннисисток, проиграла 9 матчболов и сенсационно вылетела с супертурнира в Китае. Видео

Источник: News Aryna Sabalenka

Тем не менее на десятом матчболе Ли все же добилась победы. На протяжении встречи Соболенко допускала больше невынужденных ошибок, чем ее соперница: 44 против 28.

Для Арины это второе подряд неожиданное поражение на турнирах в Азии. Неделей ранее она уступила Николе Бартуньковой в третьем круге соревнований в Пекине.

В сентябре Соболенко проиграла Елене Рыбакиной в финале US Open, после чего потеряла первую строчку мирового рейтинга. Теперь белорусская теннисистка завершила выступление и в Ухане, где ранее трижды становилась чемпионкой.

Соболенко, гнобившая украинских теннисисток, проиграла 9 матчболов и сенсационно вылетела с супертурнира в Китае. Видео

Арина Соболенко

Поражение от Ли также ставит вопросы о состоянии колена Соболенко перед оставшейся частью сезона. Итоговый турнир WTA, в котором выступают сильнейшие теннисистки года, стартует в ноябре.

Соболенко, гнобившая украинских теннисисток, проиграла 9 матчболов и сенсационно вылетела с супертурнира в Китае. Видео

Арина Соболенко

Напомним, что первого мая Соболенко (№ 1 WTA), проигрывая второй ракетке Украины Марте Костюк (№ 36 WTA) на тай-брейке во втором сете четвертьфинала мадридского турнира, устроила гнусное представление.

В январе этого года после победы над лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open белорусская теннисистка произнесла в адрес украинки матерное ругательство.

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