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"Слабая команда. Всем видно": Сабо оценил матч "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
318
"Слабая команда. Всем видно": Сабо оценил матч "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ
Сабо прокомментировал игру "Динамо" в матче с "Шахтером"

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал команду за игру в матче с донецким "Шахтером" в 11-м туре Премьер-лиги. Бывший наставник сборной Украины отметил, что "бело-синие" обязаны были воспользоваться численным большинством после удаления в составе соперников, однако класс подопечных Мацея Кендзерека не позволил им этого сделать.

Об этом Сабо заявил в комментарии порталу Meta.ua. По словам опытного специалиста, динамовцы хоть и владели инициативой и мячом, но создать каких-то острых моментов у ворот Дмитрий Ризныка не сумели, чем доказали, что в нынешнем сезоне киевляне не смогут выиграть золотые медали чемпионата страны.

''Слабая команда. Всем видно'': Сабо оценил матч ''Динамо'' и ''Шахтера'' в УПЛ

"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью. Источник: ФК "Шахтер"

''Слабая команда. Всем видно'': Сабо оценил матч ''Динамо'' и ''Шахтера'' в УПЛ

Йожеф Сабо. Источник: Кадр видео

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"Динамовцы превзошли "горняков" по количеству ударов и владению мячом. Но кто виноват в том, что киевляне не использовали свое численное преимущество? С 54-й минуты "Шахтер" играл в меньшинстве, но "Динамо" не воспользовалось этой ситуацией. Все просто: не хватает класса. Слабая команда, и пусть на меня никто не обижается, всем это видно. Получили преимущество – так загоните соперника фланговой игрой, скоростью, напором, но… С таким подбором игроков динамовцам вряд ли удастся стать лучшей командой страны", – сказал Сабо.

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью 0:0 во втором классическом противостоянии нынешнего сезона после того, как "горняки" разгромили соперников в кубке 3:0.

''Слабая команда. Всем видно'': Сабо оценил матч ''Динамо'' и ''Шахтера'' в УПЛ

Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:0. Источник: УПЛ

''Слабая команда. Всем видно'': Сабо оценил матч ''Динамо'' и ''Шахтера'' в УПЛ

Удаление в матче "Динамо" – "Шахтер". Источник: Кадр из видео

Как сообщал OBOZ.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о будущем тренера Мацея Кендзерека после матча с "Шахтером".

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