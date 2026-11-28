Матч 18-го тура Первой лиги между "Ингульцом" и "Александрией" не был доигран после решения руководства хозяев снять команду с игры. При счете 0:5 президент "Ингульца" Александр Поворознюк распорядился прекратить встречу, заподозрив собственных футболистов в участии в договорном матче.

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Поединок состоялся 28 ноября в Петрово. Его начало задержали почти на три часа из-за воздушной тревоги. Несмотря на длительное ожидание, команды вышли на поле, однако встреча завершилась досрочно.

"Александрия" полностью контролировала ход игры и еще до перерыва забила четыре мяча. Отличились Роман Кузьмин, Жонатан и Дмитрий Черныш.

В начале второго тайма гости увеличили преимущество до пяти голов.

На 83-й или 84-й минуте главный тренер "Ингульца" Валерий Куценко получил указание руководства и увел футболистов с поля.

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После случившегося Поворознюк объяснил причины своего решения в интервью "Украинскому футболу". По его словам, ему начали поступать сообщения о необычно высоких ставках на тотал матча в букмекерских конторах. Кроме того, функционера спрашивали, не причастен ли он к возможной договорной игре.

Президент клуба заявил, что заподозрил некоторых своих футболистов в нечестных действиях. Чтобы ставки не сыграли, он распорядился прекратить встречу. Поворознюк также сообщил, что согласовал решение с руководством Профессиональной футбольной лиги и Комитетом по этике и честной игре УАФ.

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Функционер анонсировал кадровые решения в отношении нескольких игроков "Ингульца". При этом официальных выводов о договорном характере матча пока нет.

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подтвердил, что игра остановилась после телефонного разговора Поворознюка с наставником хозяев. По его словам, произошедшее стало неожиданностью для футболистов и тренерского штаба гостевой команды.

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Дополнительную информацию о ситуации в клубе привел проект "ТаТоТаке". По данным источника, у футболистов "Ингульца" накопились задолженности по зарплате, а последние выплаты по минимальной ставке они получали еще за август.

Окончательное решение о судьбе матча и возможных дисциплинарных санкциях должен принять Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.