Швеция и Норвегия отказались пускать Россию на чемпионат мира и Кубок мира. В РФ – истерика

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом решение о выдаче виз иностранным участникам принимает правительство страны, а не спортивная организация.

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Глава норвежской федерации Рогер Финъюр подтвердил позицию организации. По его словам, руководство неоднократно заявляло о нежелании видеть российских спортсменов на соревнованиях и довело эту позицию до сведения властей.

"Наша позиция всегда оставалась неизменной. Мы не хотим участия России. Это было озвучено как на национальном, так и на международном уровне, и норвежские власти в курсе нашей четкой позиции", – заявил Финъюр в интервью TV2.

Вместе с тем он подчеркнул, что федерация не уполномочена определять, кому выдавать въездные документы для участия в спортивных мероприятиях. Этот вопрос находится в компетенции государственных органов, решения которых организация обязана соблюдать.

В предстоящем сезоне Норвегия примет три этапа Кубка мира по лыжным видам спорта. При этом Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в настоящее время допускает российских спортсменов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

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Швеция изучает возможность визовых ограничений

Вопрос об участии россиян в крупных лыжных соревнованиях возник и в Швеции. В 2027 году в Фалуне состоится чемпионат мира по лыжным видам спорта, а местные спортивные организации намерены добиваться отказов в выдаче виз российским спортсменам.

Шведская лыжная федерация совместно с Национальной спортивной конфедерацией Швеции (RF) выступила за ограничение въезда россиян и белорусов. Министр по вопросам миграции Йохан Форсселль подтвердил, что правительство изучает юридические основания для подобных решений.

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"Правительство и шведское спортивное сообщество совершенно четко обозначили свою позицию против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В настоящее время правительство анализирует, какие правовые основания существуют для того, чтобы отказывать российским и белорусским спортсменам в выдаче виз в Швецию", – написал Форсселль в сообщении для SVT Sport.

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В России заявили о дискриминации

Возможные визовые ограничения вызвали негативную реакцию российской стороны. Посол России в Швеции Сергей Беляев назвал попытки не допустить российских лыжников на чемпионат мира дискриминацией и раскритиковал позицию шведских властей.

"Попытки не допустить российских лыжников на чемпионат мира в Швеции с помощью визовых ограничений – откровенная дискриминация. Причем шведов, похоже, не устраивает выступление россиян даже в нейтральном статусе", – заявил дипломат.

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Беляев также поставил под сомнение целесообразность проведения международных соревнований в стране, которая, по его мнению, не уважает решения международных спортивных организаций и использует спорт в политическом противостоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре этого года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) изменила условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в сезоне-2026/27. В обновленных правилах сохранены требования к нейтральному статусу, но изменен подход к спортсменам, связанным с армейскими и силовыми спортивными обществами.