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"Ищет драки, чтоб не быть на передовой". От Усика потребовали "заткнуться и идти на войну". Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
795
"Ищет драки, чтоб не быть на передовой". От Усика потребовали "заткнуться и идти на войну". Видео
Дерек Чисора дал откровенное интервью

Британский боксер Дерек Чисора резко высказался об Александре Усике после вопроса о планах украинца вернуться в первый тяжелый вес. Бывший соперник чемпиона заявил, что вместо разговоров о новых поединках тот должен отправиться воевать на фронт.

Журналист спросил Чисору, что он думает о возможном возвращении Усика в крузервейт, где украинец ранее становился абсолютным чемпионом мира.

"Усику нужно зашнуровать ботинки и идти воевать. Он уже всего добился. Ему нужно заткнуться и отправиться на войну", – заявил британец в интервью TalkSport Boxing на мероприятии Media Fight Night. 

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Чисора продолжил критиковать украинского боксера, утверждая, что тот якобы говорит о новых боях, чтобы избежать отправки на передовую.

"Он хочет драться, чтобы ему не пришлось находиться на передовой. Ему нужно заткнуться и идти воевать. Мы уже достаточно от него услышали", – добавил экс-соперник Усика.

При этом британец отдельно отметил спортивные достижения украинца. По его словам, Усик уже находится на одном уровне с легендарным Мухаммедом Али и заслужил признание одним из величайших боксеров в истории.

"Он уже на уровне Али. В моих глазах он величайший. Он победил лучших боксеров в первом тяжелом весе, затем одолел сильнейших соперников в супертяжелом. Он лучший", – сказал Чисора.

''Ищет драки, чтоб не быть на передовой''. От Усика потребовали ''заткнуться и идти на войну''. Видео

Дерек Чисора. Источник: Кадр из видео

Однако перспективы возвращения Усика в крузервейт британец оценил скептически. Он признался, что не верит в победу украинца в следующем поединке в этой весовой категории. В качестве одной из причин Чисора назвал смену тренерского штаба, заявив, что теперь с боксером работают его приятели, а не прежний наставник.

''Ищет драки, чтоб не быть на передовой''. От Усика потребовали ''заткнуться и идти на войну''. Видео

Александр Усик

Напомним, Усик ранее провел два поединка против Тайсона Фьюри, дважды победив британца по очкам. Украинец также одолел Даниэля Дюбуа и завершил выступления в супертяжелом весе в статусе абсолютного чемпиона мира. В дальнейшем он объявил о намерении вернуться в тяжелый вес и вновь объединить все пояса. Наш соотечественник решил бросить вызов американцу Давид Бенавидес (32-0, 25 КО), который владеет сразу двумя титулами.

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