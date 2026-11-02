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Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – Бенавидес

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – Бенавидес
Усик подерется с Бенавидесом

Украинский суперчемпион Александр Усик (25-0, 16 КО) объявил о намерении вернуться в тяжелый вес и вновь объединить все пояса. Наш соотечественник решил бросить вызов американцу Давид Бенавидес (32-0, 25 КО), который владеет сразу двумя титулами.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google считает очень интригующим подобное противостояние. При этом нейросеть назвала Усика очевидным фаворитом, ведь тот не раз доказывал свое мастерство, однако на стороне Беневидеса будет тот факт, что он на 11 лет младше оппонента.

Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – Бенавидес

Усик на тренировке. Источник: Telegram-канал Александра Усика

Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – Бенавидес

Давид Бенавидес

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"Усик обладает феноменальной работой ног, невероятной скоростью и чрезвычайно высоким интеллектом на ринге. Его способность адаптироваться к стилю агрессивных и мощных соперников уже неоднократно доказывала свою эффективность на самом высоком уровне. В то же время Бенавидес – невероятно опасный, жаждущий побед чемпион с мощным арсеналом и высоким темпом нанесения ударов. Его давление может создать немало проблем в первой половине боя. Однако в поединке с боксером такого уровня интеллекта и мастерства, как Усик, американцу, вероятно, не хватит ключа к тому, чтобы сломить украинскую оборону на протяжении всего боя. Мой прогноз на этот бой склоняется к победе Усика по очкам", – спрогнозировал ИИ.

Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – Бенавидес

Александр Усик с чемпионскими поясами.

Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – Бенавидес

Усик победил Гассиева в 2018 году.

Отметим, что Беневидес дерзко отреагировал на вызов Усика, пообещав без проблем победить украинского звездного боксера.

Отметим, что в 2018 году Усик победил россиянина Мурата Гассиева (34-2, 27 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. После этого украинец поднялся в королевский дивизион, где дважды объединял все пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик попал на видео российского супертяжа и забавно отреагировал на его призыв.

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