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Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча "Шахтер" – "Динамо" в сезоне

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча "Шахтер" – "Динамо" в сезоне
"Шахтер" принимает "Динамо" во Львове

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" во втором розыгрыше подряд встретятся на стадии 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Первое классическое противостояние нынешнего сезона пройдет уже во вторник, 27 октября, причем следующая встреча состоится в рамках национального чемпионата уже 8 ноября.

Кубковый поединок принимает стадион "Арена Львов". Стартовый свисток арбитра Виктора Копиевского прозвучит в 18:00.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google считает фаворитом донецкую команду, однако наиболее вероятным исходом считает ничью в основные 90 минут игрового времени.

Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча ''Шахтер'' – ''Динамо'' в сезоне

Обновленный Кубок Украины по футболу

Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча ''Шахтер'' – ''Динамо'' в сезоне

Матч "Шахтера" и "Динамо". Источник: ФК "Динамо" Киев

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"Кубковые противостояния грандов редко бывают открытыми с первых минут. Цена ошибки слишком высока, поэтому обе команды, скорее всего, осторожно сыграют в первом тайме, стараясь минимизировать риски. В то же время статус принципиального соперничества гарантирует высокий накал борьбы и немалое количество желтых карточек. Большинство признаков указывает на то, что "Шахтер" будет владеть инициативой и создаст больше голевых моментов, однако "Динамо" умеет терпеть и обороняться в таких матчах. Прогноз: "Шахтер" – "Динамо" – 1:1 (в основное время)", – спрогнозировал ИИ.

Отметим, что год назад на этой стадии турнира киевляне были сильнее на своем поле со счетом 2:1. После этого "горняки" взяли обе встречи в национальном чемпионате.

Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча ''Шахтер'' – ''Динамо'' в сезоне

Футболисты "Шахтера" празднуют победу. Источник: ФК "Шахтер"

Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча ''Шахтер'' – ''Динамо'' в сезоне

Игроки "Динамо" перед матчем. Источник: ФК "Динамо" Киев

Накануне очного поединка "Динамо" в первой игре под руководством Мацея Кендзерека обыграло "Кудривку" в УПЛ, а "Шахтер" сыграл 0:0 с "Зарей.

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