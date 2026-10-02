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Искусственный интеллект назвал точный счет матча Украины с Северной Ирландии

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read1 мин
icon 6,2 т.
Live
Искусственный интеллект назвал точный счет матча Украины с Северной Ирландии
Украина принимает Северную Ирландию

Сборная Украины по футболу проведет в Словакии номинально домашний матч третьего тура группового турнира Лиги наций. Подопечные тренера Андреа Мальдеры в пятницу, 2 октября, сыграют с командой Северной Ирландии.

Встречу лидеров квартета 2 дивизиона В турнира принимает стадион в Трнаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия . Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google уверен, что игра не порадует болельщиков большим количеством голов. Нейросеть ждет вязкого футбола, а минимальную победу отдает украинской сборной.

Искусственный интеллект назвал точный счет матча Украины с Северной Ирландии

Турнирная таблица группы 2 дивизиона В Лиги наций. Источник: УЄФА

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Искусственный интеллект назвал точный счет матча Украины с Северной Ирландии

Болельщики сборной Украины

"Сборная Украины обычно старается играть в атакующий футбол, контролировать мяч и действовать через позиционные атаки. Северная Ирландия традиционно славится своей компактной и плотной обороной, а также опасными стандартными положениями и контратаками. Прогноз на исход: учитывая индивидуальный класс игроков атакующей линии сборной Украины, "сине-желтые" являются фаворитами встречи, однако британцы способны создать немало проблем в обороне. Наиболее вероятным сценарием является тяжелая победа Украины со счетом 1:0", – прогнозирует ИИ.

Искусственный интеллект назвал точный счет матча Украины с Северной Ирландии

Игроки сборной Северной Ирландии. Источник: Футбольная ассоциация Северной Ирландии

Искусственный интеллект назвал точный счет матча Украины с Северной Ирландии

Мальдера и Ярмоленко

Отметим, что главный тренер украинцев Андреа Мальдера назвал заявку команды на матч с Северной Ирландии, исключив из нее семерых игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что рассчитывает на Андрея Ярмоленко в ближайших матчах национальной команды.

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