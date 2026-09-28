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Искусственный интеллект назвал точный счет матча Грузия – Украина в Лиге наций

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read1 мин
icon 2,2 т.
Искусственный интеллект назвал точный счет матча Грузия – Украина в Лиге наций
Украина играет с Грузией

Сборная Украины по футболу в понедельник, 28 сентября, проведет матч второго тура группового турнира розыгрыша Лиги наций. Подопечные Андреа Мальдеры после победы в Венгрии теперь сыграют на выезде с командой Грузии, которая в свою очередь на старте турнира проиграла Северной Ирландии.

Игра состоится на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Грузия – Украина. Время начала – 19:00 по киевскому времени.

Искусственный интеллект назвал точный счет матча Грузия – Украина в Лиге наций

Календар збірної України в Лізі націй

Источник: УЄФА

Искусственный интеллект назвал точный счет матча Грузия – Украина в Лиге наций

Гравці збірної України

Источник: УАФ

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Искусственный интеллект Gemini американской корпорации Google ждет напряженного противостояния. При этом нейросеть считает фаворитом украинскую национальную сборную, которой и прогнозирует победу.

"Поединок обещает быть очень напряженным и боевым. Грузия будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками, а Украина будет играть с целью закрепить лидерство в группе. Аналитики ожидают осторожной игры с обеих сторон с минимальным количеством голов, при этом небольшим фаворитом за счет класса и истории противостояний остается сборная Украины. Основной прогноз – минимальная победа Украины со счетом 1:2", – резюмирует ИИ.

Искусственный интеллект назвал точный счет матча Грузия – Украина в Лиге наций

Футболісти збірної Грузії

Источник: Федерація футболу Грузії

Искусственный интеллект назвал точный счет матча Грузия – Украина в Лиге наций

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй

Источник: УЄФА

Напомним, что украинцы выиграли у венгров благодаря единственному голу нападающего Данила Сикана, а сама игра завершилась массовой дракой футболистов.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео реакции бывшего Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на поражении сборной от Украины.

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