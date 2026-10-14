Шевченко вручил орден Ахметову. За что награда

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко наградил президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова орденом "Легенда футбола". Церемония состоялась 14 октября 2026 года в Лондоне перед матчем общего этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и АЕКом.

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Ахметов получил высшую награду УАФ в связи с 30-летием во главе донецкого клуба. В ассоциации отметили его вклад в развитие "Шахтера", который за три десятилетия стал известным европейским клубом и добился значительных успехов на международной арене.

По оценке УАФ, клуб продолжает представлять Украину на международном уровне даже в условиях войны. Отдельно в ассоциации отметили работу "Шахтера" по развитию молодых футболистов.

Награду Ахметову лично вручил Андрей Шевченко. Президент УАФ подчеркнул его многолетнюю преданность клубу и отметил вклад в развитие украинского футбола.

В сентябре 2026 года заслуги Ахметова также отметил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Он вручил руководителю "Шахтера" памятную награду во время церемонии в Швейцарии.