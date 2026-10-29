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"Каждый раз четко показываю им": Костюк сделала признание об отношениях с россиянками

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
429
"Каждый раз четко показываю им": Костюк сделала признание об отношениях с россиянками
Костюк высказалась о россиянках

Украинская теннисистка Марта Ксотюк избегает любых контактов с соперницами из России, включая приветствия перед и после матчей. По словам 24-летней киевлянки, ей совершенно неинтересно общение с представителями страны, которая развязала преступную войну.

Об этом Костюк рассказала в интервью YouTube-каналу Марички Падалко. Спортсменка, которая занимает десятое место в мировом рейтинге, отметила, что всячески демонстрирует свое отношение к россиянкам, выступающих на международных турнирах в так называемом нейтральном статусе.

''Каждый раз четко показываю им'': Костюк сделала признание об отношениях с россиянками

Женская сборная Украины по теннису. Источник: Федерация тенниса Украины

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''Каждый раз четко показываю им'': Костюк сделала признание об отношениях с россиянками

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

"Я, например, вообще никак не контактирую с игроками без флага. И, мне кажется, каждый раз очень четко показываю им, что мне не интересна коммуникация с ними – ни приветствия, ни даже просто "привет" и так далее. У каждого разное отношение. Я могу говорить только за себя, потому что у нас индивидуальный вид спорта. На самом деле я не так часто вижу наших спортсменок, как могут думать люди", – сказала Костюк.

Кроме того, Костюк рассказала о своем отношении к русскому языку на фоне агрессии РФ, вспомнив о том, что в детстве ей было трудно говорить исключительно на украинском из-за окружения.

''Каждый раз четко показываю им'': Костюк сделала признание об отношениях с россиянками

Марта Костюк. Источник: скриншот видео YouTube-канала Марички Падалко

''Каждый раз четко показываю им'': Костюк сделала признание об отношениях с россиянками

Российские спортсмены на Z-митинге в Лужниках. Источник: "КоммерсантЪ"

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк раскрыла, как ее мама-тренерка поступает с детьми, которые говорят на русском языке между занятиями.

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