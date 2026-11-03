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Еще одна сборная отказалась играть с Россией на ЧМ по хоккею

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,1 т.
Еще одна сборная отказалась играть с Россией на ЧМ по хоккею
Норвежцы не будут играть с россиянами

Сборная Норвегии по хоккею откажется сыграть с командой России на чемпионате мира 2027 года в случае ее допуска к турниру, который примет Германия. "Викинги" выразили категоричную позицию в отношении представителей страны-агрессорки, которая продолжает преступную войну против Украины.

Об этом говорится в заявлении официального сайт Норвежской хоккейной ассоциации. В тексте подчеркивается, что позиция была донесена до руководства Международной федерации IIHF, которую на минувшей неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал немедленно допустить россиян к соревнованиям.

Еще одна сборная отказалась играть с Россией на ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной Норвегии. Источник: IIHF

Еще одна сборная отказалась играть с Россией на ЧМ по хоккею

Россия столкнулась с бойкотом в хоккею

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"Исходя из текущей ситуации и имеющейся у нас на сегодняшний день информации, Норвегия не будет играть с Россией на чемпионате мира, который пройдет в Германии в мае 2027 года. Остальные матчи в группе будут проведены согласно расписанию. Об этом было сообщено совету IIHF в понедельник, 2 ноября. Наша позиция остается неизменной: Россия должна быть отстранена от участия во всех международных чемпионатах до тех пор, пока продолжается война в Украине", – говорится в документе.

Ранее действующие чемпионы мира финны также объявили бойкот матчам со сборной России. До этого Германия, которая примет ЧМ-2027, устроила бунт против россиян после решения CAS. А в самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

Еще одна сборная отказалась играть с Россией на ЧМ по хоккею

Финны празднуют победу на ЧМ-2026. Источник: IIHF

Еще одна сборная отказалась играть с Россией на ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной России

Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.

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