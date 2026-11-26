Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) вырази готовность провести третий поединок против Александра Усика (25-0, 16 КО). При этом британец назвал бой с нашим соотечественником одним из немногих, который вызывает у него настоящий интерес.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу OOOSCH TV. Цыганский король, как называют 38-летнего боксера из Моркама, также выдвинул условие для проведения трилогии с Усиком – в ринге и за его приделами должно быть обеспечено честное и объективное судейство.

"Мне интересно подраться с Энтони Джошуа. Может быть, провести с ним реванш, если получится хороший бой. А потом... Возможно, устроить трилогию с Александром Усиком, если в этом будет смысл и если я смогу рассчитывать на честное отношение. Потому что, если этого не будет, то какой в ​​этом смысл? Можно просто записать мне еще 10 поражений, хотя я ни в одном из этих боев не проиграл. В таком случае я не вижу в этом никакого смысла", – сказал Фьюри.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го он вернулся, победив соперника из России. После этого он прошел польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО). 11 декабря Фьюри проведет поединок против Джошуа в Кардиффе.

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Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик не собирается возвращаться на профессиональный ринг до конца 2026 года.

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