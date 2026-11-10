Шанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу наций

На этой неделе сборная Украины по футболу начинает заключительный и решающий этап в Лиге наций – нас ждут матчи против Северной Ирландии и Грузии. Подопечные Мальдеры должны настроиться только на максимальный результат и выиграть группу. По крайней мере, этого хотелось бы. Но нужно ли нам выигрывать квартет и идти на повышение? И почему главной стала именно ноябрьская пауза? OBOZ.UA искал ответ на проблемный вопрос украинского футбола.

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Будет новая система переходов между лигами – для нас это угроза

УЕФА видоизменяет Лигу наций – следующая будет не на 4, а на 3 дивизиона. В связи с этим обновилась и система переходов: в стыковых матчах, которые определят распределение сборных по лигам на сезон 28/29, Лига А теперь самая безопасная. За прописку в элите будут бороться двое лучших неудачников, занявших последние места (в регламенте придумали сложности), и две команды, занявшие третьи места с худшими показателями. В нашей Лиге В, где соревнуется Украина, наверх точно выходит только победитель квартета, а второе место ждет дополнительная борьба. В стыковые матчи за вылет из дивизиона В вступают 4 команды, занявшие последние места, против четырех команд, занявших вторые места в Лиге C.

В следующий, реформированный сезон к элите присоединятся 4 победителя Лиги B, а также будут стыковые матчи за шанс попасть в высший дивизион. Самое интересное касается Лиги D: ее больше не будет, поэтому все европейские команды с самым низким рейтингом просто перейдут в дивизион C. Четыре победителя стыковых матчей между Лигами B и C будут играть в Лиге B, а четыре проигравшие команды опустятся в Лигу С. Для Украины это опасный вариант, ведь в трех группах каждого дивизиона будет не по 4, а по 6 команд. Это напоминает отбор на ЧМ, а значит, квалифицироваться в высший дивизион Лиги наций будет еще сложнее.

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Украина провалила экзамен на 4 матча. В этот и проще, и сложнее

Перед началом турнира Украина занимала 33-е место в рейтинге ФИФА, Венгрия была 39-й, Северная Ирландия – 70-й, а Грузия – 72-й. После четырех игр предварительного этапа ЛН мы опустились на 3 позиции (36), венгры обошли Уэльс (38), североирландцы теперь 64-е (!). И только грузины потеряли еще две ступеньки (74). Эксперимент тренера Мальдеры показал, что у нас, к сожалению, нет глубины состава. После первой победной игры желто-синие засветились как теневой лидер группы. Но затем вялая игра второго набора футболистов привела к нулевой ничьей с Грузией.

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А дальше были два поражения: Северная Ирландия не наиграла на 3 гола, но сделала все, чтобы Украина привезла их себе сама. А последний на сегодня матч против Венгрии стал еще одним разочарованием: команда провела очень сильный первый тайм и полностью провалила второй. Венгрия выжала два момента из ничего, несмотря на то, что все 90 минут шла сплошная борьба. Набрать 4 очка в таких играх – это даже везение. Ведь по факту мы наиграли только на 3, и тогда были бы на последнем месте.

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О дальнейших раскладах сейчас не приходится и думать. Несмотря на то, что осталось всего 2 матча, в нашей группе кто угодно может оказаться где угодно. Та же Грузия математически может подняться с последнего места даже на первое! При совпадении обстоятельств, но может. Даже Украина, если одержит 2 победы, в одном из сценариев все равно может остаться третьей – включится разница голов. А если проиграем, у грузин есть все шансы отправить нас в дивизион C. Тот случай, когда "все зависит от наших ног" – не фигура речи, а прописная истина.

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Так нужно ли выигрывать группу?

Лучшим вариантом для нас будет второе место. Это дополнительный шанс для подопечных Мальдеры проверить, достойны ли они выхода в элиту. Ведь если проиграть команде, занявшей третье место в итоговой таблице топ-квартета, то стоило ли вообще бороться за эту высоту? Сам тренер пока не знает, каким должен быть идеальный результат этой паузы на матчи сборных:

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Наша главная цель – остаться в Лиге B. Конечно, мне было бы приятно выиграть эту группу. Я всегда говорил, что группа равная. И, в принципе, все еще открыто, все может случиться. Что касается целей, наша важнейшая цель – это квалификация на Евро. Мы хотим хорошо провести эти два матча, показать максимум, а потом посмотрим, чем все закончится Андреа Мальдера главный тренер Сборной Украины по футболу

Но давайте рассмотрим оба варианта. Выигрывать нужно, потому что сколько можно? Сборная Украины уже очень давно без солидных побед и достижений, хотя многие из вызванных игроков имеют либо опыт выступлений в еврокубках, либо играют в лучших лигах мира. Если повезет и мы займем первое место, то это прямой выход в Лигу А, без изнурительных стыковых матчей весной. Также вспомним о рейтинге: желто-синие после 3 из 4 матчей без побед упали аж на 3 места в списке ФИФА, поэтому эти очки повлияют на общий рейтинг и поднимут нас немного выше. Ну и еще это дополнительный путь на Евро. Да, снова и снова – это подушка безопасности, чтобы попасть на чемпионат Европы. Если наша сборная провалит классический отбор на Евро-2028 (как уже бывало), то у нее будет еще один шанс квалифицироваться на турнир.

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Окей, с победой все понятно. Но почему поражение выглядит более реальным вариантом? Дивизион А – это запредельный уровень соперников. В трех из четырех групп последние команды не набрали ни одного очка и даже забивают редко. Будет ли наша команда иметь Мальдеру в качестве тренера на период следующей Лиги наций? Если да, то у него будет лучше сбалансированный механизм и возможность не быть объектом такой порки. Если нет – то и выигрывать не нужно, это будет просто болезненный опыт матчей. Главная задача Украины – выходить на чемпионаты мира и Европы через обычные группы, а не надеяться на рулетку. И хотелось бы, чтобы этот второстепенный и не очень обязательный турнир не был для нас местом надежд. Пока что мы уделяем ему больше мотивационного внимания, чем главным соревнованиям. А в условиях украинского тренерского штаба, которому постоянно приходится обновлять заявку уже после ее объявления, прыгать в зону лучших не стоит. Украине лучше выиграть только один матч и со второго места проверить себя на элиту через стыки. Победа над Грузией будет лучшим вариантом, потому что так мы защитим себя от гарантированного вылета и почти получим эту ступень.

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Когда смотреть матчи?

Первый матч сборной будет уже в эту субботу, 14 ноября. Это выездная встреча против Северной Ирландии в Белфасте. Второй и решающий во всех смыслах матч запланирован на 17 ноября, это матч Украина – Грузия, его мы проведем в Кошице. Оба начнутся в 21:45 по Киеву. После этого станут окончательно известны полные результаты в группах: кто пойдет на повышение, кому повезет просто так остаться в дивизионе В, а кто вылетит в низшую лигу.