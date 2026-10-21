Шанс на очередную победу в Лиге чемпионов. Что нужно знать о сегодняшнем матче ''Шахтера'' против ''Интера''

Третий раунд Лиги чемпионов – первое серьезное испытание для донецкого "Шахтера". Именно сегодня наш клуб сыграет матч против "Интера", и это не только принципиальная встреча. В Милане сойдутся два довольно сильных участника ЛЧ, но кто из них на самом деле сильнее? Особенно учитывая, что итальянцы дважды уступили в начале турнира. OBOZ.UA рассказывает о главных деталях матча.

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"Шахтер" набрал неплохую форму

По итогам старта еврокубков можно сказать, что по крайней мере один наш клуб набрал стабильный темп. Беспроигрышная серия во всех турнирах продолжается с 5 сентября (9 матчей), а подряд донецкий клуб одержал уже 7 побед. УПЛ в очередной раз используется как инкубатор, но это не особо помогает, ведь наш чемпионат не позволяет натренировать уровень еврокубков. Поэтому все идеи отрабатываются исключительно на полях Европы.

Сейчас "Шахтер" – это интересный и агрессивный футбол с оттенком техничности. Туран создал коллектив, который может действовать в условиях ограниченного пространства. В центре Назарин и Очеретько, которые изредка выходят одновременно, играют важную роль в срыве чужих замыслов. У обоих всегда есть несколько вариантов для продолжения атаки – впереди на флангах ждут Алиссон, Педриньо, Элиас. Горняки строят игру с первого номера, но, по примеру прошлых матчей ЛЧ, должны быть внимательны к спонтанным действиям и контратакам, как это было с ПСВ и особенно с АЕКОМ. В этом сезоне дает о себе знать еще больший акцент на выход из обороны через короткую передачу и контроль по всему полю.

Правый фланг обороны – огромная слабая зона. Когда соперник преодолевает начальный прессинг и заставляет "Шахтер" перестраиваться, через эти разрывы нам могут забивать; именно так и произошло с греками. Риск возрастает, если команда теряет мяч в атакующий момент, когда много игроков задействовано впереди и банально не успевают возвращаться. На позиции правого защитника до сих пор нет стабильного исполнителя, потому что Туран экспериментирует. Порой "Шахтер" непредсказуем даже для самого себя, что приводит к локальным критическим ошибкам, но в большинстве игровых ситуаций украинцы могут устоять. В обороне все опирается на Ризника – без этого голкипера эта команда не попала бы даже в медальную зону нашей Премьер-лиги.

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"Интер" пока пролетает мимо ЛЧ

Встречу команд не зря считают одним из центральных матчей тура. Наряду с двумя репетициями финалов, сегодня мы увидим противостояние равных по силе коллективов. При том, что в Серии А миланский клуб идет лидером, в Лиге чемпионов пока речь идет только о полном провале. На это влияет и состав. Если у нас недоступен только Марлон, то "Интер" по-прежнему остается без Джонса, Павара, Стоунза и Лаутаро Мартинеса. Это еще один бонус в пользу украинского клуба.

Главные истории дня

"Интер" – команда контрастов. Перед началом тура у "Шахтера" было 4 очка: он обыграл АЕК со счетом 3:1 и сыграл вничью 1:1 с ПСВ, что соответствует 11-му месту в общем турнирном таблице. У итальянцев – два проигранных матча, ноль очков и 29-е место. "Нерадзурри" начинали жеребьевку из первой корзины, им достались "Реал" и "Брюгге". Обе игры болельщикам клуба не хочется вспоминать. Если против мадридцев была возможность довести матч до ничьей (поражение 2:1), то с бельгийцами получился настоящий триллер 3:4, а подопечные Киву постоянно играли вторую скрипку. Эти два поражения продлили безвыигрышную серию до 4 матчей – и это на данный момент рекорд.

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Особым станет встреча бывших знакомых, пусть и не на поле. Полузащитник Генрих Мхитарян за 3 сезона стал звездой донецкого клуба, забив в 106 матчах 44 гола и завоевав целую полку кубков. На самом деле у него будет для разговоров и воспоминаний со Срной целых 90 минут, ведь для "Интера" армянин важнее в собственном чемпионате, а не на международной арене.

Что говорят цифры?

Кажется, именно сейчас для "Шахтера" идеальный момент, чтобы сломать статистику. "Змеи" не проиграли ни одного из 7 очных дуэлей в еврокубках и пропустили только один раз. С другой стороны, в последний раз "Шахтер" побеждал итальянскую команду 7 лет назад, это была "Аталанта". Но за последние десять еврокубковых матчей с этими клубами у нас всего 1 гол и ни одной победы. УЕФА приводит интересные данные по таймам: миланцы не проиграли ни одного домашнего матча ЛЧ, в котором лидировали до перерыва, а горняки обязательно забивали в каждом из 9 последних матчей ЛЧ именно в первом тайме. Нужно всеми силами держать счет на нуле, а после перерыва включать традиционный прессинг.

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Куда давить? Точно на фланги. Оттуда сопернику приходится 4 из 10 пропущенных голов, да и в целом игра против угроз по центру настроена лучше, чем от вингеров. Снова можно попробовать длинные передачи, как это было с АЕКом, ведь миланцы стремятся контролировать мяч еще с чужой половины, и сзади будут пробелы. Ну и провоцировать – против "Шахтера" голландцы и греки пытались сыграть именно на этом, тогда как "Интер" еще более сдержан: 16 фолов и 5 желтых карточек. У нашей команды 9 предупреждений и 31 фол.

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Откуда ждать угрозу? Из стандартных положений. Также горнякам нельзя фолить перед штрафной, потому что "нерадзурри" отлично реализуют стандартные положения и так же хорошо играют в воздухе. Много работы будет в центральной зоне, где ожидаем замен для усиления, ведь Зелински и Барелла будут изматывать постоянным давлением.

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Последний раз команды встречались 4 года назад, на групповом этапе "Интер" обыграл "Шахтер" со счетом 2:0. Но на самом деле эта пара безумно любит 0:0, это самый популярный счет за всю историю встреч. Когда горняки играют как единый механизм – за этим не только интересно наблюдать, это еще и стратегически необходимо для Украины. Это чрезвычайно важные очки для всевозможных рейтингов. В прошлом году "Шахтер" благодаря Лиге конференций набрал много очков и через Путь чемпионов получил прямую путевку в группу ЛЧ. Поэтому, если он выиграет сезон 26/27, то сможет так же легко повторить этот путь.

Когда смотреть матч?

Игра "Шахтера" против "Интера" состоится на легендарном стадионе "Сан-Сиро" уже сегодня, 21 октября. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Далее Лига чемпионов уходит на несколько недель перерыва, но для горняков они не будут легкими. Перед "Спортингом" ждут два матча в УПЛ и кубковое Классическое.