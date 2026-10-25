Любовь украинской звезды и известного француза: как случай свел Свитолину и ее будущего мужа в Париже, а война разлучила

Летом 2026-го первая ракетка Украины Элина Свитолина и любимец миллионов теннисных фанатов по всему миру Гаэль Монфис отпраздновали пятую годовщину свадьбы, одесситка поддерживала любимого француза во время его прощального тура в 2026-м, играла в миксте, а он на кортах признавался ей в любви и с улыбкой повторял: "Счастливая жена, счастливая семья". Пара воспитывала дочь и казалась счастливой, пока 19 октября Свитолина не ошеломила новостью о разводе.

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Решение Элины огорчило многих любителей тенниса и спорта в целом, они не понимают, почему она идет на такой шаг, хотя утверждает, что продолжает любить Гаэля. Но никто из них не был на ее месте и не знает, через что прошла украинка после кровавого полномасштабного вторжения РФ в ее страну. А мы решили вспомнить яркую историю любви двух теннисных звезд, которую больше семи лет обсуждал весь мир.

Світолина и Монфис были знакомы задолго до начала своего романа, поскольку часто участвовали в одних и тех же турнирах. Возможно, симпатия со стороны француза была и раньше, но Элина несколько лет встречалась с известным английским игроком в крикет Рисом Топли. И эти отношения казались очень серьезными. Ведь британец познакомил одесситку с семьей, а Свитолина выбрала Лондон своей штаб-квартирой.

Монфис тем временем тоже не скучал, заводя отношения с красавицами из разных уголков Европы. Правда, с коллегами по корту он не встречался с 2008-го – со времен жаркого, но достаточно скоротечного романа со словацкой блондинкой Доминикой Цибулковой. Пара играла вместе в миксте на "Ролан Гаррос" и украсила обложку L'Equipe.

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Но ни одну из своих возлюбленных Гаэль так и не повел под венец. А в начале 2018-го закончились и отношения Свитолиной с Топли. "Просто у меня на первом месте теннис, а у него – крикет", – рассказала Элина о причинах расставания.

По иронии судьбы, 2018 год в итоге стал для первой ракетки Украины очень успешным: она выиграла несколько турниров в первой половине сезона, а завершила его исторической победой на Итоговом турнире в конце октября. А затем в ноябре решила отпраздновать свой успех с друзьями в Париже. И это решение украинки стало судьбоносным.

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После того как Элина опубликовала фото из столицы Франции в Instagram, ей сразу написал Гаэль. "Мы встретились и уже не смогли расстаться. Удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я сейчас живу в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть всего на несколько дней", – рассказывала Элина JS.

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Как позже признавалась теннисистка, в Гаэле ее покорили доброта и честность: "Он всегда знает правильные слова и понимает, через что я прохожу в теннисе". А вот мир узнал о начале отношений украинки и француза, который старше ее на 8 лет, уже в феврале во время Australian Open-2019, когда во время матча Свитолиной камеры выхватили Монфиса в ее ложе.

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"Да, он поддерживает меня, тут нечего скрывать. Надеюсь, мы еще много раз его увидим – и не только в моей ложе, но и на корте... Для вас это был сюрприз? Что ж, да, мы встречаемся", – призналась после матча Элина.

Вскоре пара создала собственный аккаунт gemslife, составив название из своих инициалов. В шапке профиля честно написали, что они не идеальны и в будущем, безусловно, еще будут совершать ошибки.

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Первый кризис в украинско-французских отношениях наступил лишь через несколько месяцев после "Ролан Гаррос", который Свитолина была вынуждена пропустить из-за травмы. О проблемах влюбленных свидетельствовало удаление совместного аккаунта, который вернулся после успешного для Элины Уимблдона, где она впервые дошла до полуфинала.

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А затем Элина привезла француза в Украину, чтобы показать ему Киев и родную Одессу, накормить борщом, посетить знаменитую одесскую оперу и покатать на яхте по Черному морю. И француз остался под впечатлением от поездки.

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"Монфис – очень воспитанный человек, который влюбленными глазами смотрит на Элину. Я ни разу не видел, чтобы игрок-мужчина разминал перед матчем игрока-женщину, как это происходит у Монфиса и Свитолиной. Гаэль – уникальный игрок, с природными данными, как у кошки. Он может сделать с мячом что-то невероятное. И Элина этому у него научилась, я вижу эти удары", – отмечал бывший спонсор украинки Юрий Сапронов.

Отношения Свитолиной и Монфиса не испортил даже карантин: они учили друг друга танцевать, осваивали языки, снимали забавные ролики.

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А вот возвращение на корт в 2021 году в Австралии едва не поставило точку в этой красивой любовной истории. На Australian Open-2021 во время пандемии коронавируса паре запретили жить вместе в Мельбурне. Монфис был не в лучшей форме, быстро вылетел и даже заплакал.

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И хотя после своего матча Свитолина пыталась поддержать любимого, написав на камере "Гаэль" и нарисовав сердце, между спортсменами что-то произошло, потому что в феврале 2021-го после "шлема" в Австралии Элина и Гаэль взяли перерыв в отношениях.

"Мы с Гаэлем решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было невероятно сложно принять, потому что мы все еще любим друг друга. Но мы также лучшие друзья и понимаем, что нам нужно личное пространство для достижения целей", – написала Свитолина в своем Instagram, а совместные теннисные фотографии удалили.

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Те, кто упорно считал роман теннисистов лишь пиар-ходом, уже радостно потирали руки. Но, вероятно, во время паузы Монфис понял, что не может потерять Элину, и, когда в начале апреля она вернулась после турнира в Майами в Монако, где у нее есть апартаменты, ее уже ждал Гаэль.

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А 3 апреля французский теннисист отвез украинскую приму в горы в Швейцарии и на фоне роскошной природы сделал ей предложение, после чего выложил в социальные сети фото с кольцом на пальце Свитолиной и подписал его: "Она сказала: "Да". Мадам МОНФИС".

"Это было очень неожиданно, я удивлялась, что происходит. Я чувствовала, что Гаэль немного нервничает. То, что произошло, стало настоящим сюрпризом. Поездка, в которую он меня повез, тоже стала сюрпризом. Пейзаж был очень красивым", – рассказывала потом о своих впечатлениях Элина.

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После помолвки счастливый француз подарил своей королеве шикарный Mercedes. А свадьба теннисистов состоялась в июле в Женеве.

На торжестве присутствовали 75 гостей, среди которых было много звезд спорта и шоу-бизнеса, в частности легенда НБА и сборной Франции Тони Паркер, а также американская актриса и певица Кристина Милиан. Как рассказала Элина, праздник обошелся всего в 25 тысяч евро, тогда как за свою карьеру украинка выиграла более 18 миллионов.

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Во время празднования Монфис произнес трогательную речь, признавшись, как трудно ему было добиться любви Элины: "Я испытываю столько эмоций. Наверное, выиграть "Ролан Гаррос" было бы проще".

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"С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, по которой я дышу. Ты – звезды на моем небе. И я не хотел бы, чтобы было иначе. Ты – любовь всей моей жизни", – признается Монфис в любви своей мадам.

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ОПОРА ДЛЯ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ. После свадьбы, помимо счастливых моментов, паре пришлось пройти через множество испытаний. Свитолина очень болезненно переживает войну в Украине, ее и Гаэля беспокоили травмы, а затем месье и мадам Монфис узнали, что ждут ребенка. Но все пережитое и особенно рождение дочери Скай еще больше скрепило их союз.

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"Конечно, Элина изменилась с тех пор, как мы познакомились. Но это касается скорее личных вещей, потому что сначала она просто девушка, которая тебе очень нравится, потом она становится твоей женой, а теперь она еще и мать. И это приносит серьезные изменения. Возможно, теперь на нее меньше давит то, что она сама на себя оказывает, ведь у нее есть семья, и я думаю, что она тоже взрослеет. Поэтому она совсем не похожа на ту девушку, с которой я начал встречаться", – рассказал Монфис.

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Вместе с тем француз признался, что всегда видел в ней сильную женщину: "Она сама решает, что ей делать в жизни. Когда мы приняли решение, что хотим иметь ребенка, это был мощный шаг, потому что он означал перерыв, ты ставишь на паузу свою карьеру. Думаю, это непростое решение, даже при всей любви и желании создать семью, но сделать это, когда ты на вершине... И когда она это сделала, я был такой: "Вау". Я был поражен".

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Гаэль вспомнил, как тяжело пришлось его жене в начале полномасштабной войны. В Украине оставалась семья Элины, из-за чего она каждый день испытывала страх и тревогу: "Моя роль заключалась в том, чтобы быть рядом, чтобы она могла положиться на меня, если захочет. Мы – команда, и я знаю, что у нее бывают трудные моменты. Я стараюсь быть рядом и служить для нее надежной опорой, когда она в этом нуждается".

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Этот брак казался идеальным, они вместе воспитывали дочь, а когда француз объявил, что 2026-й год станет последним в его спортивной карьере. На домашнем турнире Grand Slam в Париже он проиграл уже в первом круге, после чего организаторы "Ролан Гаррос" устроили ему церемонию прощания. В видео к Гаэлю обратились Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Янник Синнер, Карлос Алькарас и другие звезды мирового тенниса. На корт также вышли друзья и партнеры Гаэля по сборной Франции, завершившие свои карьеры раньше: Жиль Симон, Ришар Гаске, Жо-Вильфрид Цонга.

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Но после всего этого Монфис в первую очередь поблагодарил жену: "Я хочу поблагодарить свою Элину, потому что без нее, возможно, меня бы сегодня здесь не было. Мы вместе уже восемь лет, восемь прекрасных лет ты рядом со мной. Но я говорю не об Элине Свитолиной как теннисистке, я говорю об Элине как о женщине, настоящей женщине, моей жене, которая рядом в любой ситуации, в любой момент. Которая всегда поддерживала меня как мужчину, а не только как теннисиста, которая всегда была рядом, когда я сомневался, которая всегда умела подбодрить меня. И самое главное: ты подарила мне самый большой подарок – нашу дочь. Я люблю тебя".

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Сама Свитолина написала письмо дочери Скай о Монфисе для издания The Player's Tribune. В нем украинка рассказывает ей о карьере отца и объясняет, почему он выдающийся теннисист.

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"Первое, что тебе стоит знать – Гаэль Монфис был одним из величайших мастеров подачи. Твой папа одним лишь ударом мог заставить людей что-то почувствовать. Почти как на концерте, где звучит идеальная песня, или в кино, где произносят идеальную реплику, и у тебя возникает ощущение: "О, Боже. ВАУ", – написала Свитолина.

"Когда смотришь, как играет Гаэль, чувствуешь связь с чем-то более глубоким, чем спорт. Тебе кажется, что его теннис – это не просто попытка одного игрока уничтожить другого. Это череда захватывающих моментов, которые создают магию. А твой папа был лучшим волшебником на корте", – уверена украинка.

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На US Open Элина и Гаэль играли в паре и дошли до полуфинала, после чего француз начал готовиться к последним матчам в карьере, а украинка – к игре за сборную, азиатской серии турниров и Итоговому турниру. Ничто не предвещало беды, когда неожиданно появилось сообщение о расставании звезд.

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"Все знают, как много для меня значит Украина. Но я редко говорила о том, как война повлияла на меня изнутри. Сегодня я хочу быть откровеннее. Вы не видели моих бессонных ночей, сомнений и того, как я постепенно теряла себя. Гаэль видел все это. Со временем я поняла, что мне нужно найти путь обратно к себе – и сделать это, оставаясь в браке, невозможно. Это самая тяжелая правда, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться, и самое трудное, что мне приходилось говорить человеку, которого я люблю", – написала Святолина.

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Монфис, как всегда, поддержал любимую, особенно после волны хейта в ее адрес со стороны разочарованных фанатов, и подчеркнул, что они навсегда останутся семьей и родителями своей дочери.