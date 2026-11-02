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"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионов

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
2,1 т.
"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионов
Боржеша уволили из "Спортинга"

Лиссабонский "Спортинг" всего за полтора дня до матча с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов объявил об отставке главного тренера Руя Боржеша. Вместо него команду возглавит бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека, который до нынешнего времени работал с "Лионом".

Об этом информирует издание A Bola. "Львы" уже достигли принципиальной договоренности с Фонсекой о его переходе в клуб, однако в матче с "Шахтером" португальскую команду будет возглавлять, вероятнее всего, Тьяго Фернандеш, который тренирует "Спортинг Б".

''Шахтеру'' устроили удивительную ''подставу'' в Лиге чемпионов

Футболисты "Спортинга" во время матча. Источник: ФК "Спортинг"

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

Столичная команда в нынешнем сезоне идет лишь на третьем месте первенства Португалии, отставая от лидера "Порту" на девять очков после 10 туров. В Лиге чемпионов "львы" начали с двух уверенных побед над "Галатасараем" и французским "Лансом", однако в последнем матче неожиданно проиграли дома австрийскому ЛАСКу.

Напомним, что Фонсека возглавлял "Шахтер" в 2016-2019 годах. За это время он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. Также он выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов.

''Шахтеру'' устроили удивительную ''подставу'' в Лиге чемпионов

Игроки "Шахтера" празднуют гол

''Шахтеру'' устроили удивительную ''подставу'' в Лиге чемпионов

Руй Боржеш. Источник: ФК "Спортинг"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч "Шахтер" – "Спортинг" во вторник, 3 ноября, в Лиге чемпионов.

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