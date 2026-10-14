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"Шахтер" забил два гола в концовке и выиграл исторический матч в Лиге чемпионов. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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"Шахтер" забил два гола в концовке и выиграл исторический матч в Лиге чемпионов. Видео
Поединок состоялся в Лондоне

Донецкий "Шахтер" выиграл 3:1 у греческого АЕКа во втором туре основного этапа нового розыгрыша Лиги чемпионов. Подопечные Арды Турана впервые в истории выступили хозяином стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

''Шахтер'' забил два гола в концовке и выиграл исторический матч в Лиге чемпионов. Видео

Украинские болельщики в Лондоне

АЕК едва не открыл счет уже на третьей минуте: после подачи с углового Гарольд Мукуди пробил головой из вратарской, однако мяч попал в штангу. "Шахтер" ответил атаками Ньювертона и Алиссона, но пробиться через оборону греческого клуба не смог.

На 28-й минуте АЕК добился своего. Ставрос Пилос отдал передачу на Ловро Майера, который точным ударом низом отправил мяч в угол ворот Дмитрия Ризныка. Пропущенный гол вынудил "Шахтер" активнее искать возможности у чужих ворот.

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Ключевой момент первого тайма наступила после вмешательства VAR. На 33-й минуте арбитр Крис Кавана пересмотрел эпизод в штрафной площади АЕК и назначил пенальти в пользу донецкой команды. Педринью реализовал одиннадцатиметровый, пробив низом в правый угол на 34-й минуте.

До перерыва "Шахтер" мог выйти вперед: на 38-й минуте Педро Энрике нанес мощный удар, после которого мяч попал в перекладину. АЕК также имел возможность забить, но Зини не попал в ворота головой после подачи Пилоса.

После перерыва команды продолжили обмениваться опасными атаками. На 57-й минуте Рэзван Марин пробил под перекладину, но Ризнык спас "Шахтер". Позже Мукуди не сумел замкнуть навес с фланга, отправив мяч выше ворот.

''Шахтер'' забил два гола в концовке и выиграл исторический матч в Лиге чемпионов. Видео

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык

По ходу второго тайма Арда Туран освежил атаку донецкой команды, выпустив Исака Силву и Глейкера Мендозу. "Шахтер" чаще пытался создавать угрозу у ворот АЕК, однако удары Мендозы и Очеретко не принесли результата. Греческий клуб также провел две замены на 71-й минуте, выпустив Жоау Мариу и Мията Гачиновича.

''Шахтер'' забил два гола в концовке и выиграл исторический матч в Лиге чемпионов. Видео

Шахтер выиграл матч

На 80-й минуте Винисиус сильно прострелил с правого угла штрафной. Мяч задел вратаря АЕК Альберто Бриньоли и оказался в воротах, выведя "Шахтер" вперед.

Через шесть минут донецкий клуб забил третий гол. Глейкер Мендоза вошел в штрафную слева, сместился в центр и точно пробил в дальний верхний угол.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре ЛЧ "горняки" сыграли вничью с ПСВ. Встреча в Нидерландах завершилась со счетом 1:1. Донецкая команда открыла счет незадолго до перерыва, однако в начале второго тайма хозяева восстановили равновесие.

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