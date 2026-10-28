''Шахтер'' отказался отпускать футболиста в сборную на матч против России

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Отключение света в Украине. Иллюстрация"Укрэнерго" обновило режим отключений света: объявлены графики на 29 октябряВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названийВладимир ОбертасСопровождал журналистов: в первый день тишины в Херсоне погиб пресс-офицер 34 ОБрМП Владимир Обертас. ФотоДжима "отказалась" от сборной УкраиныДжима "отказалась" от сборной УкраиныИллюстрация - АЗС в УкраинеУкраинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоитСовершал сексуальные преступления против шести воспитанниц: на Полтавщине будут судить экс-руководителя танцевального ансамбля. ФотоСовершал сексуальные преступления против шести воспитанниц: на Полтавщине будут судить экс-руководителя танцевального ансамбля. Фото"Продвигают повестку РФ": в Молдове отреагировали на критику оппозицией военного соглашения с Украиной"Продвигают повестку РФ": в Молдове отреагировали на критику оппозицией военного соглашения с Украиной"Лаврову придется присоединиться": Вадефуль поднимет вопрос о прекращении войны России против Украины на встрече G20"Лаврову придется присоединиться": Вадефуль поднимет вопрос о прекращении войны России против Украины на встрече G20Более 15 км шли пешком под вражеским огнем: бойцы ГУР взяли в плен двух оккупантов. ВидеоБолее 15 км шли пешком под вражеским огнем: бойцы ГУР взяли в плен двух оккупантов. ВидеоКак укрепить плечи после 60 лет: 4 простых упражнения для выполнения домаКак укрепить плечи после 60 лет: 4 простых упражнения для выполнения дома
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Шахтер" отказался отпускать футболиста в сборную на матч против России

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
234
"Шахтер" отказался отпускать футболиста в сборную на матч против России
Поединок запланирован на 17 ноября

Донецкий "Шахтер" не отпустит 24-летнего венесуэльского вингера Глейкера Мендосу на товарищеский матч национальной сборной против России, запланированный на 17 ноября 2026 года, пишет SOLOVENEX. Украинский клуб разрешил футболисту принять участие только в первой игре ноябрьского сбора, которая состоится в Испании.

''Шахтер'' отказался отпускать футболиста в сборную на матч против России

Мендоса не сыграет против России. Источник: SOLOVENEX

14 ноября сборная Венесуэлы встретится с командой Страны Басков в Бильбао. После этого поединка Мендоса должен вернуться в расположение "Шахтера" и не будет сопровождать национальную команду в поездке в Россию.

''Шахтер'' отказался отпускать футболиста в сборную на матч против России

Глейкер Мендоса

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
48,6 т.
"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной
48,6 т.
"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной
Александр ЧекановАлександр Чеканов
17,8 т.
Итальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной Украины
17,8 т.
Итальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной Украины
Александр ЧекановАлександр Чеканов
11,8 т.
Бой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
11,8 т.
Бой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса

Таким образом, украинский клуб ограничил участие своего футболиста в ноябрьских матчах сборной одним товарищеским поединком. Игра против России пройдет через три дня после встречи с командой Страны Басков.

Мендоса выступает за сборную Венесуэлы с января 2025 года. За это время он провел 11 матчей в составе национальной команды.

''Шахтер'' отказался отпускать футболиста в сборную на матч против России

Мендоса выступает за сборную Венесуэлы с января 2025 года. Источник: instagram.com/gleikermendoza

В 2026 году Глейкер Мендоса забил пять голов в ворота киевского "Динамо", выступая за два украинских клуба. Четыре мяча венесуэльский футболист отправил в ворота киевлян в составе "Кривбасса", еще один забил после перехода в донецкий "Шахтер".

''Шахтер'' отказался отпускать футболиста в сборную на матч против России

Глейкер Мендоса

26 апреля в матче 25-го тура УПЛ "Кривбасс" проиграл "Динамо" со счетом 5:6. Мендоса оформил покер, отличившись на 13-й, 29-й, 34-й и 45+2-й минутах первого тайма. К перерыву криворожская команда вела со счетом 4:1, однако во второй половине встречи киевляне забили пять мячей и добились победы.

''Шахтер'' отказался отпускать футболиста в сборную на матч против России

Глейкер Мендоса. Источник: instagram.com/gleikermendoza

27 октября Мендоса вновь отличился в матче против "Динамо", на этот раз в составе "Шахтера". Встреча 1/8 финала Кубка Украины завершилась победой донецкого клуба со счетом 3:0. Венесуэлец открыл счет на 43-й минуте, воспользовавшись отскоком после розыгрыша стандарта. С 30-й минуты киевляне играли в меньшинстве после удаления Тараса Михавко.

''Шахтер'' отказался отпускать футболиста в сборную на матч против России

Поединок состоялся во Львове

Похожие темы
ФК ШахтерВенесуэла
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!