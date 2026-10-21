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"Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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"Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов. Видео
Поединок состоялся в Милане

Донецкий "Шахтер" проиграл выездной матч третьего тура Лиги чемпионов против итальянского "Интера". Поединок в Милане на легендарном "Сен-Сиро" завершился со счетом 1:0.

Встреча началась с атак хозяев. Уже на третьей минуте Маркус Тюрам пробил по воротам Дмитрия Ризныка, однако голкипер "Шахтера" отразил удар. Вскоре миланцы заработали несколько угловых, а на пятой минуте Хакан Чалханоглу пробил рядом со штангой.

Донецкий клуб постепенно наладил игру в атаке и стал создавать опасные моменты. На 16-й минуте Олег Очеретко получил возможность пробить из выгодной позиции, но отправил мяч значительно выше перекладины. На 27-й минуте Глейкер Мендоза нанес удар из угла штрафной, однако защитник "Интера" заблокировал попытку.

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''Шахтер'' в большинстве проиграл ''Интеру'' в Лиге чемпионов. Видео

Интер - Шахтер

На 32-й минуте "Шахтер" был вынужден провести замену: травмированного Педринью сменил Егор Назарина. После этого украинская команда продолжила искать возможности у ворот соперника.

На 40-й минуте Валерий Бондарь выиграл верховую борьбу после углового и пробил головой в нижний угол. Хосеп Мартинес справился с ударом. Еще через четыре минуты Очеретко вновь оказался в выгодной позиции, но не попал в створ.

''Шахтер'' в большинстве проиграл ''Интеру'' в Лиге чемпионов. Видео

Интер победил Шахтер

В первом тайме "Шахтер" также активно использовал короткие передачи и командные комбинации. При этом "Интер" отвечал собственными атаками, а на 21-й минуте Анже-Йоан Бонни заставил Ризныка вступить в игру после удара в нижний угол.

В начале второй половины встречи Винисиус Тобиас пробил с края штрафной, но мяч прошел мимо ворот миланцев. На 60-й минуте Бонни нанес еще один удар, который не вызвал сложностей у Ризныка.

На 66-й минуте Маркус Тюрам прорвался к штрафной и пробил в правый угол, однако украинский голкипер отразил мяч. Вскоре ситуация осложнилась для "Интера": на 68-й минуте Алессандро Бастони получил красную карточку за грубое нарушение правил.

"Шахтер" провел сразу несколько замен на 72-й минуте. На поле вышли Исаке Силва, Невертон и Лассина Траоре, заменившие соответственно Олега Очеретько, Глейкера Мендозу и Кауана Элиаса. У "Интера" Луис Энрике сменил Петара Сучича, который перед этим получил желтую карточку.

Несмотря на численное преимущество донецкой команды, на 77-й минуте миланцы открыли счет. Генрих Мхитарян выполнил передачу в штрафную, а Карлос Аугусто завершил атаку ударом в нижний угол ворот Дмитрия Ризныка.

На 83-й минуте Арда Туран выпустил на поле Бруниньо вместо Алиссона. Минутой позже "Интер" получил возможность увеличить преимущество: Мхитарян вышел на оперативный простор, но пробил рядом с левой штангой.

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с ПСВ на выезде со счетом 1:1, а затем обыграл АЕК со счетом 3:1 в номинально домашнем матче, который прошел в Лондоне.

Следующую встречу в турнире донецкий клуб проведет 3 ноября против лиссабонского "Спортинга" на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало матча – на 19:45 по киевскому времени.

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