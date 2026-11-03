''Шахтер'' проиграл ''Спортингу'' в Лиге чемпионов. Видео

Донецкий "Шахтер" проиграл лиссабонскому "Спортингу" в 4-м туре Лиги чемпионов. Матч на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" завершился со счетом 0:1.

Видео дня

Первый тайм прошел в равной борьбе. "Шахтер" чаще использовал фланги и пытался создавать опасность после стандартных положений. На 6-й минуте Педро Энрике проверил Руи Силву ударом из-за пределов штрафной, а на 22-й Николай Матвиенко после углового пробил головой мимо ворот. Еще один хороший шанс возник у Кауа Элиаса на 42-й минуте, когда он не сумел точно замкнуть головой подачу с фланга.

"Спортинг" отвечал быстрыми атаками. На 9-й минуте Максимилиано Араухо пробил по воротам, но его удар заблокировали защитники. Португальцы также угрожали после стандартов, однако до перерыва счет не изменился.

После возобновления игры Исса Думбия на 47-й минуте не использовал выгодную возможность, пробив мимо ворот. Но на 59-й полузащитник "Спортинга" исправился: получив мяч в штрафной, он отправил его в нижний правый угол и открыл счет.

РЕКЛАМА

Пропущенный гол заставил "Шахтер" действовать активнее. На 54-й минуте Кауа Элиас не сумел пробить через защитника, а на 65-й Марлон Гомес направил мяч рядом с левой штангой. Еще через пять минут Руи Силва справился с ударом Алиссона. При этом португальцы не ограничивались обороной и на 63-й минуте едва не увеличили преимущество после удара головой Эдуарду Куарежмы. Вратарь дончан спас команду.

Главные истории дня

Важный эпизод произошел на 72-й минуте. Винисиус Тобиас упал в штрафной "Спортинга" после контакта с защитником. Арбитр Иван Кружляк после просмотра видеоповтора не назначил пенальти, посчитав, что нарушения правил не было.

Тренерский штаб "Шахтера" попытался изменить ход встречи заменами: на 68-й минуте вместо Егора Назарина и Глейкера Мендозы вышли Исаке Силва и Невертон. Однако сравнять счет дончанам не удалось.

РЕКЛАМА

На последних минутах "Шахтер" продолжал атаковать, зарабатывал угловые и искал возможности для ударов, но оборона "Спортинга" сохраняла преимущество. Главным недостатком украинской команды оказалась нулевая реализация созданных моментов.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью 1:1с нидерландским ПСВ.

Во втором туре "горняки" обыграли греческий АЕК (3:1). Подопечные Арды Турана тогда впервые в истории провели домашний матч на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж".

В третьем туре чемпион Украины проиграл выездной матч третьего тура Лиги чемпионов против итальянского "Интера". Поединок в Милане на легендарном "Сен-Сиро" завершился со счетом 1:0.