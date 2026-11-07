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"Шахтер" и "Динамо" наказаны после их матча в Кубке Украины

Максим ИншаковМаксим Иншаков
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"Шахтер" и "Динамо" наказаны после их матча в Кубке Украины
Кубковое противостояние состоялось 27 октября

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал "Шахтер" и "Динамо" на общую сумму 700 тысяч гривен. Финансовые санкции вынесены за использование болельщиками пиротехники во время очной встречи клубов в 1/8 финала Кубка Украины.

Наибольший штраф получил донецкий клуб. "Шахтер" должен выплатить 570 тысяч гривен, тогда как киевское "Динамо" оштрафовано на 130 тысяч гривен.

Кубковое противостояние состоялось 27 октября и завершилось победой "горняков" со счетом 3:0. Голами отметились Глейкер Мендоса, Изаки и Алиссон. Благодаря этому результату донецкая команда пробилась в четвертьфинал турнира.

Кроме финансовых санкций в отношении клубов, КДК УАФ принял решения о дисквалификациях трех футболистов "Динамо".

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Защитник Тарас Михавко и нападающий Эдуардо Герреро получили отстранение на три матча, один из которых условный. Причиной стали грубое поведение и нецензурные высказывания во время кубковой встречи с "Шахтером".

Отдельное наказание получил капитан киевлян Андрей Ярмоленко. За удаление в матче 11-го тура УПЛ против "Кривбасса" он дисквалифицирован на четыре игры, одна из которых условная. Таким образом, футболист пропустит три ближайших матча.

Следующая встреча "Шахтера" и "Динамо" состоится 8 ноября. На этот раз соперники сыграют в рамках 12-го тура чемпионата Украины.

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