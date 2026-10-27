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"Шахтер" – "Динамо". Онлайн видео голов Кубка Украины по футболу

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
873
"Шахтер" – "Динамо". Онлайн видео голов Кубка Украины по футболу
Ключевой момент случился на 43-й минуте

Донецкий "Шахтер" открыл счет в матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского "Динамо" на 43-й минуте. Автором гола стал венесуэльский нападающий Глейкер Мендоса.

На 30-й минуте защитник "Динамо" Тарас Михавко получил красную карточку, после чего киевляне остались в меньшинстве. "Шахтер" воспользовался численным преимуществом и усилил давление на ворота соперника.

После розыгрыша углового голкипер киевлян Георгий Бущан неудачно выбил кулаком мяч. Круглый снаряд отскочил к венесуэльцу, который точным ударом низом пробил вратаря.

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Встреча продолжается. На момент публикации новости идет второй тайм.

До перехода в донецкий "Шахтер" Глейкер Мендоса выступал за криворожский "Кривбасс". 26 апреля 2026 года венесуэльский нападающий забил четыре гола в матче Украинской Премьер-лиги против "Динамо", который завершился победой киевлян со счетом 6:5.

''Шахтер'' – ''Динамо''. Онлайн видео голов Кубка Украины по футболу

Глейкер Мендоса. Источник: ФК Кривбасс

На 74-й минуте Алиссон в очередной раз разобрался с Дубинчаком и отдал идеальный пас на голову Изаки, который без проблем сделал счет 2:0. 

"Шахтер" и "Динамо" впервые встретились в Кубке Украины в сезоне 2001/02. До матча сезона 2026/27 команды провели 18 кубковых встреч: 11 побед одержал донецкий клуб, семь раз сильнее были киевляне. Разница забитых мячей составляет 27:18 в пользу "горняков".

В финалах Кубка Украины соперники встречались 11 раз. В шести финалах победил "Шахтер", в пяти "Динамо". По количеству завоеванных трофеев в турнире донецкий клуб также опережает киевский: 15 Кубков Украины против 14.

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