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Шахматистка из России начала понтоваться перед 11-летним гроссмейстером с украинскими корнями и поплатилась. Видео собрало миллионы просмотров

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read3 мин
789
Шахматистка из России начала понтоваться перед 11-летним гроссмейстером с украинскими корнями и поплатилась. Видео собрало миллионы просмотров
Инцидент случился на престижном турнире в Шарлотт

Встреча 31-летней шахматистки из Санкт-Петербурга Дины Беленькой с юным Александром Ясинским в США закончилась неожиданным поражением для титулованной спортсменки. Девушка не скрывала презрения, увидев перед собой 11-летнего соперника, однако в итоге проиграла.

Инцидент произошел еще в декабре 2025 года, но осенью 2026-го видеозапись вновь завирусилась в социальных сетях. Ролик собрал миллионы просмотров за несколько дней. 

В игровому столу Александр подошел со специальной подушкой. Из-за небольшого роста мальчику было необходимо дополнительное возвышение, чтобы удобнее располагаться за доской и передвигать фигуры.

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Шахматистка из России начала понтоваться перед 11-летним гроссмейстером с украинскими корнями и поплатилась. Видео собрало миллионы просмотров

Беленькая матюкнулась, увидев Александра. Источник: Кадр из видео

Увидев соперника, Беленькая не сдержала эмоций, матюкнувшись.  

"Сколько тебе лет?" – спросила Дина.

"11. И я мастер", – ответил Александр.

Шахматистка из России начала понтоваться перед 11-летним гроссмейстером с украинскими корнями и поплатилась. Видео собрало миллионы просмотров

Александр показал свой документ, что он мастер. Источник: Кадр из видео

Шахматистка отметила, что сама тоже имеет звание гроссмейстера, после чего обратила внимание на возрастную разницу между ними. Она также попыталась унизить значение рейтинга мальчика, заявив, что тот составляет всего 2300 пунктов.

"Но все равно он выше твоего", – парировал Александр.

"Кому какое дело? Я намного старше", – ответила Беленькая.

Шахматистка из России начала понтоваться перед 11-летним гроссмейстером с украинскими корнями и поплатилась. Видео собрало миллионы просмотров

Дина Беленькая. Источник: Кадр из видео

Однако за столом преимущество оказалось на стороне юного шахматиста. Ясинский выиграл партию у значительно более опытной соперницы. При этом он не стал продолжать словесную перепалку, а после завершения встречи поблагодарил Беленькую за игру.

Шахматистка из России начала понтоваться перед 11-летним гроссмейстером с украинскими корнями и поплатилась. Видео собрало миллионы просмотров

Беленькая проиграла Ясинскому. Источник: Кадр из видео

Затем Дина посоветовала мальчику не стесняться, на что тот ответил фразой, ставшей впоследствии главной цитатой этого видео: "Надеюсь, однажды ты будешь рада, что вообще сыграла со мной".

Кто такой Александр Ясинский

Александр родился в 2014 году и живет в США. Его родители имеют украинские корни, а мама Мария родом из Киева. Семья поддерживает увлечение сына шахматами, сопровождает его на соревнованиях и помогает развивать спортивную карьеру.

К моменту встречи с Беленькой мальчик уже имел серьезные достижения. В 2025 году, в возрасте 10 лет, он получил звание национального мастера США (National Master). Также в его шахматной биографии есть международный результат: победа на Панамериканском чемпионате по блицу 2024 года.

Шахматистка из России начала понтоваться перед 11-летним гроссмейстером с украинскими корнями и поплатилась. Видео собрало миллионы просмотров

Александр Ясинский. Источник: instagram.com/nmalexjasinski

После вирусного ролика Александр продолжил выступать на турнирах и улучшать свои показатели. В ноябре 2026 года его классический рейтинг FIDE достиг 2223 пунктов, а национальный рейтинг USCF составил 2295. На официальном сайте шахматиста также указано, что он занимает первое место в американском рейтинге по быстрым шахматам среди игроков младше 13 лет.

Что произошло с Диной Беленькой после поражения

Для Беленькой эта история тоже получила продолжение. Вместо того чтобы дистанцироваться от неудачной партии, шахматистка использовала неожиданную популярность ролика в своей медийной деятельности. Она публиковала новые материалы с участием Александра, разбирала их партию и с самоиронией возвращалась к обстоятельствам той встречи.

Дина родилась в Санкт-Петербурге в 1993 году и получила звание женского гроссмейстера в 2016-м. В 2022 году она сменила шахматную федерацию на израильскую, а в 2026-м стала представлять Францию. Помимо выступлений в турнирах, Беленькая занимается стримингом, ведет собственные каналы и работает комментатором шахматных соревнований.

Шахматистка из России начала понтоваться перед 11-летним гроссмейстером с украинскими корнями и поплатилась. Видео собрало миллионы просмотров

Динам Беленькая. Источник: instagram.com/dinabelenkaya

Осенью 2026 года соперники вновь встретились за одной доской. Это произошло на турнире Labor Day Norm Invitational в американском Шарлотте. На этот раз Александр играл белыми фигурами и снова оказался сильнее.

Их партия состоялась 3 сентября и завершилась победой Ясинского на 72-м ходу. По итогам турнира Александр набрал пять очков и занял пятое место. Беленькая завершила соревнования с 1,5 очка, расположившись на десятой позиции среди десяти участников своей группы.

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