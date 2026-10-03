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"Деревенщина, которая вылезла в Европу и теперь ходит с женами по шопингам". Милевский сорвался на футболистов сборной Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 3,2 т.
"Деревенщина, которая вылезла в Европу и теперь ходит с женами по шопингам". Милевский сорвался на футболистов сборной Украины
Титулованный футболист не сдержал эмоций

Экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский резко высказался о выступлении сборной Украины в матче с Северной Ирландией. Бывший футболист считает причиной крупного поражения с отсутствием у игроков характера, самоотдачи и достаточной мотивации.

После матча Милевский раскритиковал футболистов, которые выступают за сильные зарубежные клубы, но не демонстрируют такого же уровня игры в национальной команде.

''Деревенщина, которая вылезла в Европу и теперь ходит с женами по шопингам''. Милевский сорвался на футболистов сборной Украины

Илья Забарный

По мнению Артема, проблема заключается в отношении отдельных игроков к выступлениям за сборную. В частности, он упомянул защитника Илью Забарного и полузащитника Виктора Цыганкова.

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"У нас снова эти пижоны, которые приезжают играть за сборную. Снова это возвращается, снова почему-то происходит. Эти Забарные, эти Цыганковы... Приехали из Европы, отыграли и поехали дальше кататься на своих тачках", – сказал Милевский в интервью BLIK.ua.

''Деревенщина, которая вылезла в Европу и теперь ходит с женами по шопингам''. Милевский сорвался на футболистов сборной Украины

Забарный с женой в Париже. Источник: instagram.com/angelina.zabarna/

Бывший нападающий также резко оценил характер и самоотдачу игроков во время матча с Северной Ирландией. Отдельно он высказался о голкипере Дмитрии Ризныке.

"Они просто деревенщина, которая вылезла в Европу, и теперь ходит с женами по шопингам. Я этому не завидую, поверь, я много чего видел в жизни за свою карьеру. Но, понимаешь, им плевать на эту сборную! Ни характера, ни самоотдачи, одни ошибки, какие-то "привозы". Ризнык бедный... Честно, смотришь на все это: ну так нельзя!" – заявил Милевский.

''Деревенщина, которая вылезла в Европу и теперь ходит с женами по шопингам''. Милевский сорвался на футболистов сборной Украины

Артем Милевский. Источник: https://www.instagram.com/timi1010

В составе сборной Украины Милевский провел 50 матчей и забил восемь голов.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу потерпела крупное поражение от Северной Ирландии в матче третьего тура Лиги наций со счетом 0:3, а одним из антигероев стал голкипер Дмитрий Ризнык, пропустивший третий мяч между ног. После игры вратарь национальной команды публично извинился перед болельщиками и признал собственную ответственность за случившееся в поединке.

При этом главный тренер "желто-синих" Андреа Мальдера заявил, что не считает массовую ротацию в составе команды причиной разгромного поражения от Северной Ирландии в матче Лиги наций.

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