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Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин
Поединок состоялся в Кошице

Женская сборная Украины обыграла Словакию в ответном матче первого раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2027 года. Единственный гол встречи в Кошице забила Вероника Андрухив, а по сумме двух матчей украинки победили со счетом 4:1.

Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин

Украина обыграла Словакию. Источник: УАФ

Ответная игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды. В первом матче подопечные Ии Андрущак выиграли у словачек со счетом 3:1, поэтому для выхода в следующий раунд им было достаточно сохранить преимущество по итогам двух встреч.

Решающий эпизод произошел на 45-й минуте. Яна Калинина выполнила длинную передачу на правый фланг, где Андрухив опередила соперниц и перебросила мяч через вратаря сборной Словакии. Этот гол стал единственным в матче.

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До перерыва обе команды создавали опасные моменты. Уже на седьмой минуте Лидия Заборовец могла открыть счет, однако ее удар заблокировала голкипер словачек. Хозяйки ответили двумя последовательными атаками: сначала Людмила Матавкова пробила по воротам Украины, но украинский вратарь отразил удар. После этого Лаура Жемберова попыталась сыграть на добивании, однако не попала в створ.

Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин

Украина - Словакия. Источник: УАФ

На 25-й минуте Виктория Гирин нанесла опасный удар по воротам Словакии, но мяч пролетел выше перекладины. В дальнейшем украинкам удалось реализовать одну из своих возможностей и уйти на перерыв с преимуществом в счете.

Во втором тайме сборная Украины еще раз отправила мяч в сетку. На 73-й минуте отличилась Тамила Химич, однако арбитр отменил гол из-за офсайда у Елизаветы Молодюк, которая отдала последнюю передачу в этой атаке.

Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин

Украина - Словакия. Источник: УАФ

В концовке встречи Инна Глущенко могла увеличить преимущество украинской команды. Сначала вратарь Словакии успешно сыграла на выходе, а при повторной попытке украинская футболистка пробила мимо правой штанги.

Теперь сборной Украины предстоит сыграть во втором и заключительном раунде плей-офф отбора на чемпионат мира-2027. Соперником стала Англия, обыгравшая Грецию.

Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин

Украина - Словакия. Источник: УАФ

В первом матче англичанки одержали победу со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет в Лестере 13 октября, начало запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Для выхода в финальную часть чемпионата мира украинской сборной необходимо преодолеть еще один раунд квалификации.

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