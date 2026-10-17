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Сабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"

Максим ИншаковМаксим Иншаков
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Сабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"
Известный специалист дал откровенное интервью

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо считает, что нынешние полузащитники команды не соответствуют требованиям клуба. Специалист заявил, что при его руководстве все игроки этой линии оказались бы на скамейке запасных, а также раскритиковал работу главного тренера Игоря Костюка.

"Если бы я был тренером "Динамо", то всех футболистов средней линии посадил бы на лавку запасных", – заявил Сабо в интервью Sport-express.ua.

Сабо сказал, кого в ''Динамо'' нужно ''посадить на лавку''

Йожеф Сабо. Источник: ФК "Динамо" Киев

По его словам, полузащитники недостаточно активно действуют при отборе мяча, не проявляют характера и ограничиваются передачами. При этом они должны участвовать в обороне, подключаться к атакам и забивать. Претензии у бывшего наставника есть и к защитникам, которым, по его мнению, не хватает умения играть один в один и плотно опекать соперников.

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Сабо сказал, кого в ''Динамо'' нужно ''посадить на лавку''

Йожеф Сабо. Источник: Кадр видео

Костюка специалист считает недостаточно подготовленным для работы с первой командой. По его оценке, в начале его руководства "Динамо" не демонстрировало организованной игры. Однако последние матчи дали основания для более сдержанных оценок, поэтому Сабо не стал настаивать на немедленной смене тренера и предложил дождаться встречи с "Полесьем" в воскресенье.

Также бывший наставник оценил перспективы Максима Шацких, которого называют возможным кандидатом на пост главного тренера "Динамо" в 2027 году. Два чемпионства с "Пахтакором" в Узбекистане он назвал аргументом в пользу специалиста, но отметил, что Шацких долго работал за пределами Украины и ему потребуется время, чтобы разобраться в нынешнем состоянии команды.

Сабо сказал, кого в ''Динамо'' нужно ''посадить на лавку''

Максим Шацких. Источник: instagram.com/max_shatskykh16

Сабо поддержал бы приглашение сильного иностранного тренера, однако усомнился, что президент клуба Игорь Суркис готов платить высокую зарплату специалисту с именем. При этом он подчеркнул, что одних тренерских перестановок недостаточно: по его мнению, часть нынешних футболистов не соответствует уровню киевского клуба.

Сабо сказал, кого в ''Динамо'' нужно ''посадить на лавку''

Тренер "Динамо" Игорь Костюк. Источник: ФК "Динамо" Киев

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