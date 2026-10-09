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"Рискуешь": Усик получил жесткий ответ от бывшего промоутера из-за боя с Уайлдером

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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"Рискуешь": Усик получил жесткий ответ от бывшего промоутера из-за боя с Уайлдером
Красюк высказался о карьере Усика

Бывшему абсолютному чемпиону мира в двух весовых категориях Александру Усику (25-0, 16 КО) не стоит драться с американским ветераном Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). Поединок против Бронзового бомбардировщика несет много рисков, которые вряд ли можно компенсировать финансовой стороной.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Boxing News выразил известный промоутер Александр Красюк, который работал с Усиком 12 лет. Глава компании K2 Promotions подчеркнул, что его бывший подопечный может разрушить свою репутацию и все достижения.

''Рискуешь'': Усик получил жесткий ответ от бывшего промоутера из-за боя с Уайлдером

Постер боя Усик – Уайлдер. Источник: создано ИИ

"Если этот риск каким-то образом компенсируется финансовой составляющей, то, возможно, стоит рискнуть. Но ты должен помнить, что рискуешь не только своим здоровьем, но и наследием. Наследие, которое мы создавали более 12 лет, а он сам выстраивал его, пожалуй, около 20 лет, став чемпионом Европы и мира среди любителей и олимпийским чемпионом, – бесценно. Его невозможно оценить деньгами. Если ты готов променять его на определенную сумму – что ж, это твой выбор", – сказал Красюк.

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''Рискуешь'': Усик получил жесткий ответ от бывшего промоутера из-за боя с Уайлдером

Александр Красюк. Источник: Кадр из видео

''Рискуешь'': Усик получил жесткий ответ от бывшего промоутера из-за боя с Уайлдером

Александр Усик с чемпионскими поясами

Ранее Александр обратился с жестким предупреждением к Усику из-за боя с Уайлдером. Также он раскритиковал команду украинца за отказ от чемпионских поясов.

Напомним, свой последний бой Усик провел в мае, когда победил техническим нокаутом нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

''Рискуешь'': Усик получил жесткий ответ от бывшего промоутера из-за боя с Уайлдером

Деонтей Уайлдер.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик не собирается возвращаться на профессиональный ринг до конца 2026 года.

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