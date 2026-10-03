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Ризнык объяснил свой пропущенный гол между ног и обратился к болельщикам. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read1 мин
icon 3,2 т.
Ризнык объяснил свой пропущенный гол между ног и обратился к болельщикам. Видео
Вратарь сборной Украины оставил короткое послание в Instagram

Сборная Украины по футболу потерпела крупное поражение от Северной Ирландии в матче третьего тура Лиги наций со счетом 0:3, а одним из антигероев стал голкипер Дмитрий Ризнык, пропустивший третий мяч между ног. После игры вратарь национальной команды публично извинился перед болельщиками и признал собственную ответственность за случившееся в поединке.

Дмитрий опубликовал обращение в Instagram, в котором объяснил свое выступление человеческой ошибкой. Ризнык отметил, что ему стыдно за результат и качество собственной игры. По словам футболиста, он хорошо понимает, что провел не лучший матч.

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"Немного об игре. Стыдно? Да! Хочу извиниться перед болельщиками? Да! Сегодня не лучшая моя игра, и я это очень хорошо понимаю. Я человек, и каждый человек может совершить ошибку! Поэтому приношу извинения всем, кто болел и верил до конца", – написал вратарь в соцсетях.

Ризнык объяснил свой пропущенный гол между ног и обратился к болельщикам. Видео

Ризнык прокомментировал пропущенный гол. Источник: instagram.com/dmytro.riznyk

Как сообщал OBOZ.UA, после этой встречи главный тренер "желто-синих" Андреа Мальдера заявил, что не считает массовую ротацию в составе команды причиной разгромного поражения от Северной Ирландии в матче Лиги наций.

После трех туров Украина занимает второе место в группе B2 Лиги наций, имея 4 очка. Лидирует Северная Ирландия с 7 очками.

Ризнык объяснил свой пропущенный гол между ног и обратился к болельщикам. Видео

Положение команд. Источник: https://t.me/vzbirna

Следующий поединок в четвертом туре сборная Украины проведет 5 октября против Венгрии.

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