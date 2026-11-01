Рынок на $39 млрд. Что нового будет в спортивных технологиях в 2027 году и куда движется это направление

Замечали ли вы, как много вокруг вас информации о любимом спорте? Даже если это не столь популярные в Украине снукер или крикет. А о футболе или баскетболе есть целые статистические порталы на понятном языке. Но на самом деле вы видите лишь малую часть многомиллиардной отрасли – спортивных технологий. OBOZ.UA рассказывает обо всех ключевых вехах ее развития и о том, какого большого прорыва ждать в 2027 году.

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Спортивные технологии дорожают со скоростью света

32 миллиарда долларов. Именно таков был рынок спортивных технологий во всем мире на начало 2026 года. Компания Fortune Business Insights прогнозирует, что это направление будет только расти и к концу декабря достигнет почти 40 млрд. А долгосрочный прогноз обещает рост в 5 раз – до 200 млрд долларов к 2034 году! И для этого есть основания: отрасль стремительно развивается благодаря массовой цифровизации спорта, внедрению искусственного интеллекта, устройств на запястье и в кармане, а также монетизации цифровых медиа.

Искусственного интеллекта в спорте становится больше. И это не проблема

Представить нашу повседневную жизнь без ИИ уже очень сложно – и спорт не исключение. Для него ИИ не просто вспомогательный инструмент, это один из базовых технологических сегментов рынка и стимул развития. Вы уже видели, как в испанской Ла Лиге прямо посреди игры выводят много сложной статистики, насколько невероятно наглядно выглядят тактические построения с верхней камеры прямо во время развития событий. Ну а еще ИИ позволяет увидеть метрики: насколько сложным был удар или какова вероятность гола.

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Искусственный интеллект поглотил и сферу тренировочной аналитики. Он обрабатывает огромные массивы сырых данных, поступающих с датчиков на игроках. Уже через считаные мгновения вместо сложных таблиц тренеры получают готовые практические рекомендации для корректировки нагрузок в режиме реального времени. Не забывайте о скаутах – мы уже писали, как они с помощью технологий находят талантливых игроков, не выходя из дома.

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С другой стороны, ИИ помогает тренеру анализировать сезон. Хорошо обученный алгоритм покажет вам, в чем сила соперника и где слабость его игровых схем. Конечно, представить себе итоговый результат на поле без человека все еще сложно, но знайте, что в топовых лигах ваш любимый ИИ-ассистент, у которого спрашивают рецепт мяса на ужин, помогает подготовить условный "Реал" к Лиге чемпионов. Большой клуб уже не может отказаться от такой удобной опции в своей работе. Да и, если честно, не хочет.

Ведущие спортивные медиа получат еще больше денег

Вспомните, как до ковида мы все смотрели спорт по обычному кабелю, изредка – через спутник. Теперь же УПЛ имеет собственный ОТТ-канал, а чтобы посмотреть футбол топ-лиг, нужно иметь несколько подписок на разные сервисы. И все это спряталось в вашем кармане, потому что подключено к смартфону. Именно это направление глобально развернуло спортивные технологии в начале 2020-х и продолжает оставаться движущей силой в дальнейшем. Зрителей ищут также в мобильных приложениях, поэтому вещателям и лигам приходится вкладывать туда деньги.

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Вместо того чтобы продавать только одну длинную прямую трансляцию, компании монетизируют короткие нарезки в соцсетях и приложениях. Вы видели такие рилсы от украинских трансляторов, где сразу есть реклама, – вот это отличный пример адаптации к новой медиасреде. Да и спонсор этот узкоспециализированный, ведь ему тоже нужен точечный коммерческий удар. Вы даже не замечаете, как становитесь частью большой рекламной игры за кулисами.

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Где искать деньги и развитие дальше?

Медиа-империи очень зависимы от богатых мировых рынков. Например, американская Major League Baseball (бейсбол) вышла на индийский рынок и весной заключила стратегическое партнерство для масштабирования цифрового контента и привлечения новой фан-базы в миллиард человек. А в далекой Австралии футбольная лига собирает данные о болельщиках, чтобы контент был как можно точнее. И каждый такой шаг должен быть максимально взвешенным. Посмотрите на историю Мбаппе и Китая. Все уже вроде бы извинились, все друг друга поняли – но производители из Поднебесной разрывают рекламные контракты с футболистом, а местный вещатель отказывается возвращать Ла Лигу на экраны.

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Спорт будет развиваться и дальше, его капитализация будет расти на 22% ежегодно. Украина, например, как часть Европы, может положить "в карман" нишевый спорт – автогонки, гандбол и велоспорт. Благодаря ИИ они становятся понятнее, а значит, больше людей могут включить условный крикет вместо привычного футбола. После войны может начаться бум умных стадионов, где будут не только бесконтактный проход и умное управление потоками фанатов, но и даже персонализированные предложения на трибунах. Будут вкладывать и в робоспорт, ведь пройдет еще немного времени – и металлические гуманоиды будут играть в футбол как профи.

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Но где искать на это деньги? Европа и США богаты, они и без того дают 30% и 37% соответственно от всего мира. У них все хорошо: ключевые турниры продаются, у престижных лиг есть постоянный зритель, а представить Старый Свет без футбола или тенниса на выходных просто невозможно. Тогда как американцы не могут жить без просмотра бейсбола, баскетбола, хоккея или гольфа. Но вещателям на обоих континентах нужны новые рынки, потому что здесь все деньги уже выкачаны.

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Основное направление развития – Азиатско-Тихоокеанский регион, который привлекает огромной базой владельцев смартфонов и бумом цифрового стриминга в Индии, Китае, Японии и Южной Корее. Там все просто: берешь знакомый местным вид спорта и предлагаешь понятные технологии. Это приносит миллиардные доходы, значительно превышающие вложения в показ. Приглядываются и к Ближнему Востоку – даже несмотря на войну, туда уже вернулись отдельные виды спорта, а Формула-1 не отменяет гонки, их просто переносят, сохраняя название (

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Спортивные технологии давно перестали быть просто красивой статистикой на экране – это огромная индустрия, частью которой так или иначе становится каждый фанат и которая указывает путь в будущее. Спорт переехал в смартфоны, но не потерялся там – он просто подсказал, где его искать уже завтра. Главная битва за последних зрителей и спонсоров разворачивается в богатых Европе и США, но дальше будет еще интереснее: чтобы достичь стоимости в сотни миллиардов долларов, спорт и его технологии должны охватить всю планету и заставить нас смотреть даже такой далекий и непонятный крикет или бейсбол.