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"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
2,7 т.
"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт
Василий нарвался на хейт пользователей. Источник: Иллюстрация сгенерирована ИИ

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) сообщил о возвращении на профессиональный ринг после того, как ранее объявил о завершении карьеры. Свое обращение спортсмен опубликовал в социальных сетях на русском языке, что вызвало резкую реакцию части украинских болельщиков.

В публикации от 6 ноября Ломаченко поблагодарил американскую промоутерскую компанию Top Rank и ее руководителя Боба Арума за возможность снова побороться за звание абсолютного чемпиона мира. Отдельно боксер отметил своего менеджера Эгиса Климаса, который продолжал верить в его возвращение даже после решения завершить выступления.

"Думал, что больше никогда не выйду в ринг в качестве боксера! Но у Господа нашего Иисуса Христа другие планы на этот счет! Рад снова проживать эту боксерскую жизнь!" – написал Ломаченко у себя в соцсетях.

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Также спортсмен поблагодарил семью за поддержку во время подготовки и обратился к болельщикам, отметив большое количество сообщений с пожеланиями успеха. Завершил публикацию боксер словами: "Бог любит троицу, вот и мы попробуем в третий раз! С Богом! Мир Всем".

Многие украинские подписчики положительно отреагировали на возвращение спортсмена. В комментариях под публикацией пользователи раскритиковали его за использование русского языка и напомнили о прежних претензиях к его публичной позиции.

Некоторые комментаторы назвали Ломаченко "русским боксером" и обвинили его в отсутствии поддержки Украины. Другие выразили недовольство тем, что спортсмен связывает возвращение на ринг с волей Бога.

''Русский боксер''. Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

"Вася, не думаю, что мой комментарий ты прочитаешь. За тебя когда-то болела вся Украина, не спали ночами, ждали бой и кричали так, как никогда. Но потом ты оказался обычной российской консервой", – написал один из пользователей.

''Русский боксер''. Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

''Русский боксер''. Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

''Русский боксер''. Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Другой подписчик обратил внимание на религиозную составляющую обращения: "Господь заставляет или одобряет, когда вы будете бить морду другому человеку? И ради чего? Ради денег?"

''Русский боксер''. Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Отдельные болельщики также поинтересовались, под каким флагом Ломаченко выйдет на следующий бой и будет ли во время его выхода звучать гимн Украины.

''Русский боксер''. Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

''Русский боксер''. Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Напомним, что Василий Ломаченко, когда официально объявил о завершении профессиональной карьеры, в своем обращении ни разу не поблагодарил Украину.

''Русский боксер''. Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Василий Ломаченко. Источник: facebook.com/VasylLomachenko

Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года против Джорджа Камбососа, победив и завоевав два чемпионских титула.

Единственный акцентированный пост про войну в Instagram Ломаченко датирован 24 февраля. Тогда Василий разместил изображение голубя, который состоит из переплетенных рук, раскрашенных во флаги Украины и России.

''Русский боксер''. Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Ломаченко никак не отреагировал на войну в Украине. Источник: Instagram@Ломаченко

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