Развод Свитолиной и Монфиса: французский теннисист досрочно завершил карьеру

Французский теннисист Гаэль Монфи принял решение немедленно завершить карьеру после того, как стало известно о его разводе с украинкой Элиной Свитолиной. 40-летний уроженец Парижа еще октябре минувшего года анонсировал, что нынешний сезон станет последним для него, однако он планировал довести его до конца.

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Как информирует издание The Big Lead, Монфис собирался торжественно уйти с профессионального корта на супертурнире Rolex Paris Masters в родном городе. Планировалось, что Гаэль в последний раз выступит перед публикой и завершит карьеру.

Однако внезапный развод со Свитолиной внес серьезные коррективы в эти планы. Звездный теннисист снялся с парижских соревнований и окончательно ушел из большого тенниса. Таким образом Монфис хочет избежать лишней публичности.

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В то же время наша соотечественница наоборот сосредоточена на завершении сезона. Впервые с 2019 года Элина выступит на Итоговом турнире, где сыграют восемь сильнейших теннисисток мира. Соревнования состоятся в американском Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября.

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