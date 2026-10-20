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Развод Свитолиной и Монфиса: французский теннисист досрочно завершил карьеру

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
2,3 т.
Развод Свитолиной и Монфиса: французский теннисист досрочно завершил карьеру
Гаэль Монфис завершил карьеру

Французский теннисист Гаэль Монфи принял решение немедленно завершить карьеру после того, как стало известно о его разводе с украинкой Элиной Свитолиной. 40-летний уроженец Парижа еще октябре минувшего года анонсировал, что нынешний сезон станет последним для него, однако он планировал довести его до конца.

Как информирует издание The Big Lead, Монфис собирался торжественно уйти с профессионального корта на супертурнире Rolex Paris Masters в родном городе. Планировалось, что Гаэль в последний раз выступит перед публикой и завершит карьеру.

Развод Свитолиной и Монфиса: французский теннисист досрочно завершил карьеру

Свитолина и Монфис

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Элина Свитолина

Однако внезапный развод со Свитолиной внес серьезные коррективы в эти планы. Звездный теннисист снялся с парижских соревнований и окончательно ушел из большого тенниса. Таким образом Монфис хочет избежать лишней публичности.

В то же время наша соотечественница наоборот сосредоточена на завершении сезона. Впервые с 2019 года Элина выступит на Итоговом турнире, где сыграют восемь сильнейших теннисисток мира. Соревнования состоятся в американском Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября.

Развод Свитолиной и Монфиса: французский теннисист досрочно завершил карьеру

Монфис с Элиной и их дочкой Скай

Монфис победил Медведева.

Монфис после матча

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина назвала страну, где украинцы чувствуют себя наиболее безопасно на фоне военной агрессии России.

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