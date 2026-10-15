Раскрыта истинная причина, почему Усик отказался от всех четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе

Александр Усик намерен сосредоточиться на самых статусных боях в супертяжелом дивизионе, а не на обязательных защитах титулов. По информации американского журналиста Майка Коппинджера, среди возможных соперников непобедимого украинца рассматриваются Тайсон Фьюри и Давид Бенавидес.

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По словам Коппинджера, чемпион нацелен на встречи с ведущими боксерами, которые могут привлечь широкую аудиторию.

Один из возможных вариантов продолжения карьеры украинца связан с третьим поединком против Фьюри. Однако для этого британцу необходимо победить Энтони Джошуа в их следующем бою. Если Фьюри добьется успеха, трилогия с Усиком может состояться в 2027 году.

Другим потенциальным соперником украинца Коппинджер назвал американца Давида Бенавидеса. Боксер выступал во втором среднем и полутяжелом весовых дивизионах, а возможный переход в супертяжелый вес открыл бы ему перспективу встречи с Усиком.

"Есть веская причина, по которой Александр Усик освободил все четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе: он нацелен на самые громкие бои. Среди возможных вариантов для чемпиона The Ring рассматриваются трилогия с Тайсоном Фьюри, если тот победит Эй Джея, и поединок с Давидом Бенавидесом", – написал інсайдер у себя в Х.

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Ранее Усик также рассматривал возможность поединка с Деонтеем Уайлдером, который мог состояться в марте 2027 года. Однако стороны не смогли договориться о финансовых условиях, после чего среди возможных вариантов возвращения украинца на ринг появились Фьюри и Бенавидес.

Главные истории дня

Усик освободил титулы WBC, WBA и IBF в июне 2026 года. Пояс WBO он оставил еще в 2025 году. Таким образом, украинец отказался от четырех основных чемпионских титулов в супертяжелом весе, сохранив пояс The Ring.